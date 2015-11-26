"Своим можно?": жители возмущены наглым поведением водителей

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию
Это интересно 14:43
Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию. Фото: dpscontrol

Жители возмущены наглым поведением медицинских сотрудников, которые паркует свои машины под знаком. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dpscontrol.

В крупном паблике появилась жалоба от пользователя, который, как и многие, возмущены наглым поведением медицинских сотрудников.

"Здравствуйте! Хочется обратится к руководству УМВД по ПК, на ул. Октябрьская 10, на поликлинике МВД, автомобили работников стоят прямо на тротуаре. Также на подъезде стоят знаки: стоянка запрещена и эвакуация, почему-то по городу эвакуируете простых смертных, а своим можно?" — пишет автор.

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию.

Сфотографировать номера на фоне знака и в прокуратуру.

Обращаюсь к тому, кто этот город планировал, почему нигде припарковаться нельзя? Город, где и тротуаров нет.

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Тэги: автовладельцы

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