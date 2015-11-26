Подробный гороскоп с 21 по 28 октября. Точные рекомендации всем знакам зодиака

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать от рабочей недели

Гороскоп. Фото: Pixabay.com

ОВЕН. Можете удачно использовать это время для обучения, удача ждет в поездках, встречах с новыми людьми. Хорошо получается угадывать желания окружающих, будет легко вести беседу. Двигайтесь к цели, но не забывайте при этом и об интересах других людей, иначе проиграете в чем-то большем, чем деньги. Найдите время для физических упражнений, желательно, ежедневных. Особое внимание следует уделить детям: попытайтесь понять, какие чувства ими руководят.

ТЕЛЕЦ. Сложный, но интересный период, многие столкнутся с событиями загадочными и труднообъяснимыми. Важно увидеть суть того, что происходит, не придавая значения мелочам. Появляется стремление к расширению круга общения. Склонность к преувеличению способна помешать вам адекватно оценить обстановку, но сложившийся авторитет поможет разрешить наметившиеся проблемы. В семье наступило время обучения: учитесь вместе, это так сближает!

БЛИЗНЕЦЫ. Не сомневайтесь в благоприятном исходе дела, успех вам сопутствует сейчас практически во всех начинаниях. Можно смело обращаться к начальству и вышестоящим организациям. Неделя благоприятна для разнообразных контактов, творческих встреч и, в особенности, личного творчества. Если обычно вы ощущаете ограничения со стороны общества, знайте: сейчас как раз есть шанс поставить все на новые рельсы. Ближе к выходным вы можете получить заманчивое предложение – или сделаете его сами.

РАК. Ваши новые планы потребуют от вас отказа от старого способа вести дела. Вдали от дома могут открыться источники дополнительного заработка. Возможна поддержка и покровительство лиц, старших по возрасту или положению. Лучше избегать общения с теми, кто сбивает вас "с пути истинного". Во всяком случае, не соглашайтесь на предложения, которые вас настораживают. В личной жизни звезды советуют предпринять что-нибудь неожиданное, — удивите партнера!

ЛЕВ. Вам нужно внимательнее отнестись к своим профессиональным обязанностям: сейчас несколько сложнее, чем обычно, включиться в повседневные дела. Старайтесь не реагировать на отвлекающие факторы. Хорошо бы выйти на свой собственный, индивидуальный стиль работы. Период отмечен хорошей физической и интеллектуальной формой, расцветом интуиции. Появится тяга к музыке и танцам. Рекомендуется больше времени уделить своим друзьям и близким: накопилось много всего, что вам нужно обсудить.

ДЕВА. Благоприятное время для того, чтобы двинуться навстречу новым знаниям и людям. Возможно, с кем-то из старых знакомых вы также найдете более интересную и выгодную форму сотрудничества. Будьте восприимчивее к знакам внимания со стороны противоположного пола. Перед некоторыми возникнет необходимость крупных затрат: материальных или энергетических. У вас есть все необходимое для успеха – доверьтесь своей силе!

ВЕСЫ. Рекомендуется встретиться с теми, с кем бы вы хотели познакомиться поближе. Что касается работы — самое время самостоятельно предпринять что-нибудь для улучшения своего положения. Начатые проекты обеспечат в скором будущем впечатляющий результат. Возможны удачные работы по переоборудованию рабочих помещений и достижению комфорта в домашнем пространстве. Хороший период для выяснения супружеских отношений, прояснения целей.

СКОРПИОН. У многих идет переоценка ценностей, поиск нового места в жизни. Кому-то пришло время найти для себя нечто принципиально иное, расширить сферу влияния. Нужно выбрать правильную тактику, и прибыль станет вполне реальной. Деловые и дружеские встречи пройдут как нельзя лучше, если вы будете смелее изъявлять свою волю. Прекрасное время для переговоров, покупок, домашних дел, развлечений и общения с детьми. Сны могут быть очень яркими, несущими нужную информацию.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства толкают вас на более активное проявление своей натуры. Несмотря на психическое напряжение, это плодотворное время, особенно для работы в коллективе. Однако вас ждут определенные сложности в овладении нужной информацией. Прекрасное время для поездок по делам, дружеских встреч и романтических увлечений. Удачными окажутся поездки, совершенные в поисках удовольствия. Дома предстоит решение бытовых вопросов, — заниматься этим лучше вместе.

КОЗЕРОГ. В совместной работе не стесняйтесь отстаивать свое мнение: это пойдет на пользу и вам, и делу в целом. Период связан с очищением, преображением в духовном плане. Некоторые переполнены эмоциями и могут удачно их выразить на бумаге, в танце или каким-то другим образом. Обратите внимание на слова и поступки окружающих. Люди будут очень чувствительны к критике в свой адрес: гораздо большего вы добьетесь похвалой.

ВОДОЛЕЙ. Стоит больше времени уделить пересмотру и уточнению планов. Многим придет в голову сменить работу или круг общения, возникнет интерес к работе в новой области. Учитесь реализовывать собственные идеи, привлекая силы окружающих. Период символизирует выбор новой цели и отстаивание личных интересов, усиливается и дар убеждения, и способность влиять на ход событий силой мысли.

РЫБЫ. Неделя несет испытания, связанные с выполнением профессиональных обязанностей. Это объясняется тем, что голова сейчас больше занята личными делами. В отношениях с близкими придется сделать важный выбор. Прекрасное время для творчества, занятий искусством, участия в различных общественных мероприятиях. Обучение, начатое в этот период, принесет в будущем общественное признание.