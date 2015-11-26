Приморские производители вывезли тонну продукции на продовольственную ярмарку в Харбине

Предприниматели представляли приморскую продукцию жителям Китая с 10 по 14 октября

Хлеб. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Итоги работы приморских производителей подвели участники пресс-конференции, посвященной ярмарке экологически чистых товаров в Харбине. Тонну продукции, вывезенную за границу, жители раскупили как "горячие пирожки", а организаторы уже ведут переговоры с китайской стороной для того, чтобы сделать ярмарку постоянной и проводить ее каждые выходные, сообщает ИА PrimaMedia.

Ярмарка экологически чистых товаров, которая прошла в Харбине с 10 по 14 октября, собрала тысячи жителей Китая, которые смогли попробовать и купить приморскую продукцию. Среди представленных товаров — мёд, пахлава, сиропы, орехи, масла, печенье и хлеб. Предприниматели смогли познакомиться с иностранным потребителем и понять, нравятся им привезенные гостинцы или нет.

— О том, что приморские производители примут участие в ярмарке, договорились на V Восточно-экономическом форуме (18+). Эта ярмарка отличается от обычных конгрессно-выставочных мероприятий тем, что она организована для обычных жителей Харбина — как наша ярмарка на площади. Мы впервые вывели на иностранный рынок такие маленькие производства Приморья — сами они вряд ли бы смогли, — рассказал журналистам генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.



Генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров. Илья Аверьянов. ИА PrimaMedia

Он отметил, что в ярмарке приняли участие около 20 компаний и индивидуальных предпринимателей. Центр "Мой бизнес" организовал и софинансировал поездку: оказал помощь в сертификации продукции, доставке, прохождении таможни, организации стендов, переводе упаковки и адаптации дизайна, обеспечил работу переводчиков на площадке. От предпринимателя требовалось только предоставить продукцию и принять участие в самой ярмарке.

— В подобном мероприятии я участвовала впервые. Наша компания производит тофу по японской технологии, несмотря на то, что родиной соевого сыра считают Китай. Наш продукт по качеству не уступает китайскому и даже, я думаю, вкуснее. Благодаря переводчику, который всегда находился рядом, мы мгновенно получали обратную связь. Меня поразило, что гости удивлялись тому, что в России производят тофу и вообще знают о нем. Для жителей Харбина русский тофу — это тоже самое, что и китайская матрешка, — поделилась впечатлениями предприниматель Ольга Никифорова.



Предприниматель Ольга Никифорова. Илья Аверьянов. ИА PrimaMedia

Еще одни продукты, завоевавшие особую популярность во время выставки — хлеб и пряники Хорольского хлебзавода и Монастырской пекарни. Как рассказала предприниматель Ольга Гаранина, ей пришлось пойти на риск, отправляясь в Китай со столь скоропортящимся продуктом, но он оправдал себя.

"У нас все раскупили как "горячие пирожки" и звонили, заказывая хлеб ящиками. Люди подходили и, показывая фото, спрашивали, где взять выпечку, но мы не могли им помочь — все было раскуплено", — рассказала женщина. Она с улыбкой отметила, что телефон разрывался от сообщений и просьб привезти хлеб и пряники.

— Мы привезли пахлаву и немного боялись, что из-за разности вкусов она может не понравится — все-таки азиатская кухня не столько сладкая, сколько соленая, острая и с кучей специй. Люди подходили, пробовали, и им нравилось. Сейчас, по итогу, мы нашли партнера, который вышлет свои рекомендации насчет упаковки и продвижения. Это рискованно, но я согласен работать, — поделился с журналистами производитель домашней пахлавы Давид Парванян.

Сейчас центр "Мой бизнес" ведет переговоры с правительством провинции Хэйлунцзян о том, чтобы сделать ярмарку приморских товаров постоянной и проводить ее каждые выходные. Также Никифоров отметил, что на ВЭФ заинтересованность высказал и мэр города Муданьцзян.

Предприниматели представляли приморскую продукцию жителям Китая с 10 по 14 октября. Фото: предоставлено центром "Мой бизнес" Предприниматели представляли приморскую продукцию жителям Китая с 10 по 14 октября. Фото: предоставлено центром "Мой бизнес" Предприниматели представляли приморскую продукцию жителям Китая с 10 по 14 октября. Фото: предоставлено центром "Мой бизнес" Предприниматели представляли приморскую продукцию жителям Китая с 10 по 14 октября. Фото: предоставлено центром "Мой бизнес" Предприниматели представляли приморскую продукцию жителям Китая с 10 по 14 октября. Фото: предоставлено центром "Мой бизнес" Предприниматели представляли приморскую продукцию жителям Китая с 10 по 14 октября. Фото: предоставлено центром "Мой бизнес" Предприниматели представляли приморскую продукцию жителям Китая с 10 по 14 октября. Фото: предоставлено центром "Мой бизнес" 1 / 7

Также центр "Мой бизнес" проводит опрос предпринимателей о том, в каких международных выставках и ярмарках они хотят представить свою продукцию в следующем году. Оставить свои предложения можно здесь.

Отметим, центр "Мой бизнес" помогает приморским производителям расширить рынки сбыта или впервые представить свою продукцию на иностранных рынках в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Благодаря поддержке центра с начала текущего года 36 приморских компаний уже заключили экспортные контракты на общую сумму 13 миллионов долларов США, а в процессе переговоров и оформления документов находятся еще около 40.