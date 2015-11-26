"Дружище, я тут тоже паркуюсь": в сети попало послание с мощным предупреждением

Во Владивостоке неизвестный готов пойти на кардинальные меры
Это интересно 16:47
Дружище, я тут тоже паркуюсь. Фото: dps_patrul

Во Владивостоке неизвестный оставил послание с мощным предупреждением для автовладельца. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_patrul.

В одном из дворов города на Нейбута, 38 неизвестный оставил сообщение с предупреждением для водителя, который перекрывает движение. Неизвестный готов пойти на кардинальные меры, чтобы наказать "виновника".

"Дружище! Ты перекрыл как минимум 3 места для парковки и тропу пешеходов! Я там тоже паркуюсь! Но проезжаю дальше, чтобы припарковался другой автолюбитель! В следующий раз запаркую тебя, что выехать не сможешь, и специально поеду на другой тачке (я тебя уже запарковал, и оставил тебе щель ровно в ширину твоего митсубиси, но ты не понял)"— сообщает автор.

Пользователи не поддерживают инициативу автора и не согласны с ним.

Что-то я не вижу никаких желающих припарковаться с ним рядом, кому он мешает?

Записку свою сверни и оставь себе! Там вообще лес какой-то: где хочет, там и ставит.

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Тэги: автовладельцы автопарковки

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