О разработке эффективной контент-стратегии для соцсетей расскажут во Владивостоке

Воркшоп проведут 5 ноября специалисты коммуникационного агентства SETTERS

SETTERS Workshop снова на Дальнем Востоке. 2 ноября в Хабаровске, 5 ноября во Владивостоке сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства SETTERS Евгений Давыдов и проектный директор SETTERS Алексей Ткачук проведут два воркшопа по SMM (18+), сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

SETTERS — коммуникационное агентство, которое входит в топ-10 лучших в России по версии Tagline и работали с проектами таких брендов, как Сбербанк, Borjomi, NYX, Jagermeister, UrbanDecay, WRF, "Столото".



SETTERS Workshop снова на Дальнем Востоке. Фото: предоставлено организаторами

На 6-часовом воркшопе спикеры расскажут про разработку эффективной контент-стратегии для соцсетей и инструменты продвижения в них.

Евгений Давыдов

"Инструменты продвижения в социальных сетях: сервисы, механики и их связки"

— Как делать правильный выбор между тактикой и стратегией

— Ставить маркетинговые цели и задачи

— Анализировать конкурентов и находить лучшие решения в отрасли

— Выдвигать гипотезы и анализировать целевую аудиторию

— Правильно выбирать рекламные каналы и разбираться в видах рекламы

— Разрабатывать стратегии присутствия в социальных сетях

Алексей Ткачук

"Разработка эффективной контент-стратегии для социальных сетей"

— Цели присутствия в соцсетях, правильное построение задач

— Стратегия продвижения в соцсетях

— Анализ ситуации на рынке, конкурентов и целевой аудитории. Софт

— Разбор стратегий продвижения в SMM.

— Разработка рубрикатора, текстов, стратегии продвижения

— Работа с блогерами

Q&A — блок вопросов и ответов.

Воркшоп будет полезен владельцам бизнеса, топ-менеджерам отдела маркетинга и PR-специалистам, SMM-специалистам и блогерам.

Образовательные мероприятия SETTERS посетили уже почти 8 тысяч человек в 38 городах России и СНГ.

Всю информацию о воркшопах можно найти на сайте settersdv.ru.