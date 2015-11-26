О разработке эффективной контент-стратегии для соцсетей расскажут во Владивостоке

SETTERS Workshop снова на Дальнем Востоке. 2 ноября в Хабаровске, 5 ноября во Владивостоке сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства SETTERS Евгений Давыдов и проектный директор SETTERS Алексей Ткачук проведут два воркшопа по SMM (18+), сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
SETTERS — коммуникационное агентство, которое входит в топ-10 лучших в России по версии Tagline и работали с проектами таких брендов, как Сбербанк, Borjomi, NYX, Jagermeister, UrbanDecay, WRF, "Столото".
SETTERS Workshop снова на Дальнем Востоке. Фото: предоставлено организаторами
На 6-часовом воркшопе спикеры расскажут про разработку эффективной контент-стратегии для соцсетей и инструменты продвижения в них.
Евгений Давыдов
- "Инструменты продвижения в социальных сетях: сервисы, механики и их связки"
— Как делать правильный выбор между тактикой и стратегией
— Ставить маркетинговые цели и задачи
— Анализировать конкурентов и находить лучшие решения в отрасли
— Выдвигать гипотезы и анализировать целевую аудиторию
— Правильно выбирать рекламные каналы и разбираться в видах рекламы
— Разрабатывать стратегии присутствия в социальных сетях
Алексей Ткачук
- "Разработка эффективной контент-стратегии для социальных сетей"
— Цели присутствия в соцсетях, правильное построение задач
— Стратегия продвижения в соцсетях
— Анализ ситуации на рынке, конкурентов и целевой аудитории. Софт
— Разбор стратегий продвижения в SMM.
— Разработка рубрикатора, текстов, стратегии продвижения
— Работа с блогерами
Q&A — блок вопросов и ответов.
Воркшоп будет полезен владельцам бизнеса, топ-менеджерам отдела маркетинга и PR-специалистам, SMM-специалистам и блогерам.
Образовательные мероприятия SETTERS посетили уже почти 8 тысяч человек в 38 городах России и СНГ.
Всю информацию о воркшопах можно найти на сайте settersdv.ru.