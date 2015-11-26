Отец-наркоман до смерти забил полуторагодовалую дочь в Приморье

Теперь мужчину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть

Ребенок. Фото: ИА PrimaMedia

Житель Приморья, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, до смерти забил свою полуторагодовалую дочь и теперь его ждет суд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Преступление произошло 10 августа 2019 года в квартире дома на улице Садовая в селе Ильинка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что после случившегося следователи незамедлительно информировали органы опеки и попечительства о неблагополучной семье, по результатам проверки двое других детей изъяты из семьи и решается вопрос о лишении неблагополучной матери родительских прав.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.