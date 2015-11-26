Свою позицию они выразили в ходе опроса, проведенного активистами "Единой России" в 12 городах Приморья

Приморцы выступили против питейных заведений в жилых домах. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Приморские единороссы завершили анкетирование и сбор предложений от населения по вопросам ограничения работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, либо на придомовых территориях. Согласно результатам опроса подавляющее количество респондентов (98%) выступают против работы так называемых "наливаек" в жилых домах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Опрос населения проходил в 12 городах Приморского края – Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Уссурийске, Большом Камне, Дальнегорске, Дальнереченске, Находке, Лесозаводске, Партизанске, Фокино, Спасске-Дальнем и охватил более тысячи человек. Во время диалога с жителями городов активисты выясняли, доставляют ли им неудобства "наливайки", а также собирали адреса проблемных домов.

Напомним, анкетирование проводилось партийцами с конца сентября 2019 года в рамках партпроекта "Народный контроль" и доработки законопроекта Государственной Думы РФ, который позволит регулировать работу небольших кафе и баров площадью до 20 метров и применять к ним меры — вплоть до закрытия.

Как считают в "Единой России", закрытие "наливаек" будет способствовать снижению количества преступлений и числа жалоб со стороны населения, но при этом решение об ограничении работы таких заведений должно быть взвешенным, поэтому партия решила провести опрос и сбор предложений в регионах.