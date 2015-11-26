Приморцы выступили против питейных заведений в жилых домах

Свою позицию они выразили в ходе опроса, проведенного активистами "Единой России" в 12 городах Приморья
Общество 18:09
Приморцы выступили против питейных заведений в жилых домах. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Приморские единороссы завершили анкетирование и сбор предложений от населения по вопросам ограничения работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, либо на придомовых территориях. Согласно результатам опроса подавляющее количество респондентов (98%) выступают против работы так называемых "наливаек" в жилых домах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Опрос населения проходил в 12 городах Приморского края – Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Уссурийске, Большом Камне, Дальнегорске, Дальнереченске, Находке, Лесозаводске, Партизанске, Фокино, Спасске-Дальнем и охватил более тысячи человек. Во время диалога с жителями городов активисты выясняли, доставляют ли им неудобства "наливайки", а также собирали адреса проблемных домов.

Напомним, анкетирование проводилось партийцами с конца сентября 2019 года в рамках партпроекта "Народный контроль" и доработки законопроекта Государственной Думы РФ, который позволит регулировать работу небольших кафе и баров площадью до 20 метров и применять к ним меры — вплоть до закрытия.

Как считают в "Единой России", закрытие "наливаек" будет способствовать снижению количества преступлений и числа жалоб со стороны населения, но при этом решение об ограничении работы таких заведений должно быть взвешенным, поэтому партия решила провести опрос и сбор предложений в регионах.

Написать автору
Тэги: Единая Россия партия опрос

Губернатор Олег Кожемяко может возглавить "Единую Россию" в Приморье

16 октября, 14:45

Инвалиды по зрению вышли на улицы Владивостока

16 октября, 12:00

"Старый слоган есть: Молодость и опыт – это про нас"

15:10
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia