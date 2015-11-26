Китай может стать деловым партнером Сахалинской области

Валерий Лимаренко начал переговоры о сотрудничество в сферах туризма, строительства и развитии марикультуры

Деловая встреча Валерия Лимаренко и Янь Вэньбиня. Фото: пресс-служба правительство Сахалинской области

Новые направления совместной работы губернатор Валерий Лимаренко и генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь обсудили на рабочей встрече. Глава региона предложил китайской стороне поучаствовать в строительстве гостиниц на Сахалине, создании условий для развития марикультуры и реализации проектов, направленных на глубокую переработку древесины, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Развитие марикультуры могло бы быть выгодным для обеих сторон. Для начала работы по выращиванию морепродукта нужно подготовить акваторию, защищенную от волн. В этом вопросе помог бы китайский опыт – в Приморье работают 15 компаний из Поднебесной, занятых в марикультурной отрасли.

– Я считаю, у нас есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества. Сахалинская область динамично развивается. Мы уделяем большое внимание развитию секторов, не связанных с добычей нефти и газа. Островному региону нужны опытные компании, обладающие высокими технологиями, – отметил Валерий Лимаренко.

Кроме того, губернатор рассказал Генконсулу о перспективах строительства мостового перехода между островом и материком. Сотрудничество в этом направлении также могло бы стать взаимовыгодным.

– Мы видим большие перспективы совместной работы с Сахалинской областью. Я окажу содействие в сотрудничестве с китайскими компаниями. Постараемся найти предприятия, которые обладают достаточным опытом для реализации таких задач, — рассказал Янь Вэньбинь.



Деловая встреча Валерия Лимаренко и Янь Вэньбиня. Фото: пресс-служба правительство Сахалинской области

Отметим, Китай является одним из главных внешнеэкономических партнеров Сахалинской области. В 2018 году объем двустороннего внешнеторгового оборота составил почти 1 млрд 900 млн долларов США. Это около 12% от всего объема внешней торговли островного региона. А за 1 полугодие 2019 он увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.