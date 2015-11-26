Более 200 семей Приморья взяли "Доступную ипотеку"

Минимальная ставка по краевой программе сейчас составляет 5,65%
Общество 12:20
Более 200 семей Приморья взяли "Доступную ипотеку". Фото: Александр Сафронов

Приморцам выдано более 395 млн рублей на улучшение жилищных условий. Минимальная ставка по краевой программе "Доступная ипотека" сейчас составляет 5,65%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметили в Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС), с начала реализации в Приморье программы "Доступная ипотека" льготные займы получили уже 207 семей на общую сумму 395,2 млн рублей.

"При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит 5,65%, готового жилья – 6,4%. Всего по программе подано 414 заявок, при этом процент отказа составляет менее 10%. Основные причины: отрицательная кредитная история, наличие задолженности", – сообщили специалисты КРЖС.

Напомним, льготный займ по программе "Доступная ипотека" выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, краевых учреждений, научным сотрудникам, инвалидам или членам семей с детьми-инвалидами, семьям, у которых, начиная с 1 января 2018 года, родился первый ребенок, а также гражданам, которые являются участниками государственных или муниципальных программ и имеют право на получение социальных выплат, субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней. Поддержка осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

КРЖС также реализует программу "Семейная ипотека с государственной поддержкой". Получить займ на приобретение жилплощади по льготной ставке под 4,9% годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут все семьи с двумя и более детьми, появившимися на свет с 1 января 2018 года. Процентная ставка действует на весь срок ипотечного займа.

Помимо указанных продуктов в КРЖС можно оформить стандартные ипотечные программы: "Приобретение готового жилья" от 9,4% годовых, "Приобретение квартиры на этапе строительства" от 8,45% годовых, "Перекредитование" от 8,9% годовых, "Кредит под залог имеющейся квартиры" от 10,50% годовых, "Приобретение жилого дома" от 11,5% годовых. "Военная ипотека" – 9,1% годовых. В рамках "Военной ипотеки" появилась возможность рефинансировать действующую ипотеку до 9,1%, а также воспользоваться предложением "Семейная ипотека для военнослужащих" и снизить процентную ставку до 4,9%.

За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования граждане могут обратиться по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5В, или заполнив форму на сайте КРЖС.

Время работы корпорации: с понедельника по пятницу c 9.00 до 18.00. Телефоны для справок: 8 (800) 250-72-10 (звонок по России бесплатный), 8 (423) 260-72-09.

Отметим также, что Корпорация развития жилищного строительства выбрана региональным оператором по реализации в Приморье проекта "Дальневосточная ипотека". Взять ипотеку под 2% на покупку квартиры на первичном рынке или на строительство жилого дома смогут молодые семьи до 35 лет и получатели дальневосточного гектара, желающие построить дом на своей земле.

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Тэги: ипотека

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