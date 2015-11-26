Уже в начале ноября здесь готовы принять первых пациентов

Первое паллиативное отделение помощи детям готовится к открытию в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Первое отделение для оказания паллиативной помощи детскому населению готовится к открытию на базе детской краевой клинической больницы №2 в Приморье. Сейчас в медучреждении завершаются подготовительные работы. Уже в начале ноября здесь готовы принять первых пациентов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, новое отделение рассчитано на 10 коек.

"Все необходимое оборудование для отделения закуплено. Для оказания более качественной медицинской помощи в больнице расширено и отделение реанимации – число реанимационных коек увеличено до пяти", – сообщила заместитель директора департамента Тамара Курченко.

Медицинский персонал второй краевой детской больницы прошел обучение по оказанию паллиативной помощи. Но и без этого врачи и медицинские сестры больницы имеют большой опыт работы с такими пациентами.

"Наша больница много лет приходит на помощь детям и родителям с орфанными (редкими) заболеваниями, с вирусом иммунодефицита человека и другими. Открывая отделения паллиативной помощи для детей, мы делаем значительный шаг в сторону улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и их родственников", – отметила главный врач медучреждения Инна Зеленкова.

Отметим, что паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и облегчение тягостных симптомов болезней. В число методов оказания паллиативной помощи входит купирование болевых ощущений и других тягостных симптомов неизлечимых заболеваний, а также психологическая и психосоциальная поддержка.

Напомним, что в настоящее время в Приморье оказание паллиативной медицинской помощи организовано в стационарных условиях пока только взрослым. Для этого задействовано 12 медицинских организаций, из них паллиативная помощь оказывается в трех медорганизациях – в Яковлевском и Надеждинском районах, Дальнереченском городском округе. Еще девять больниц располагают койками сестринского ухода – это Владивостокские клинические больницы №3 и №4, больницы Красноармейского, Ольгинского, Чугуевского, Хасанского, Партизанского районов, Находки и Уссурийска. Общий коечный фонд составляет 257 коек, в том числе 219 коек сестринского ухода.

Паллиативную помощь в амбулаторных условиях взрослым оказывают на базе пяти учреждений – Спасская центральная районная поликлиника, Приморский краевой онкологический диспансер, поликлиника №6 Владивостока, Ханкайская и Хасанская центральные районные больницы. Из них две – Спасская поликлиника и поликлиника №6 Владивостока – имеют в своем составе выездные патронажные службы.

Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко подчеркнул, что в этом году в рамках национального проекта "Здравоохранение" на мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями в Приморье только из федерального бюджета предусмотрено около 413 миллионов рублей.

"Эти средства будут направлены на оснащение трех клиник региона – краевого онкологического диспансера, “тысячекоечной” и детской краевой клинической больницы №1 – современнейшим оборудованием, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, а также создание первых пяти из 11 центров амбулаторно-онкологической помощи", – сообщил заместитель главы региона.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил задачу – уделить особое внимание онконастороженности. С этого года в крае начали действовать ряд социальных мер, в том числе и вознаграждение для медицинских работников в размере 3 тысяч рублей за раннее выявление онкологических патологий у пациентов.