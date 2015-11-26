Животное прокусило ногу инспектору ДПС

Водитель, натравивший на полицейских бойцовскую собаку во Владивостоке, арестован. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке злостному нарушителю ПДД, натравившему на сотрудников ГИБДД собаку бойцовской породы, дали 10 суток административного ареста, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Напомним, ночью в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило сообщение гражданина о том, что в районе дома 40а по улице Толстого водитель автомашины Тойота Креста передвигается с нарушением Правил дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

На место происшествия прибыл наряд ДПС. Иномарку остановили. Во время проверки документов нарушитель выпустил из салона автомобиля собаку породы стаффордширский терьер, которая прокусила ногу инспектору ДПС.

После этого правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле.В районе дома № 104 на проспекте Красного Знамени автомобиль Тойота Креста попал в ДТП с Ниссан Марч, после чего продолжил движение и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

36-летний местный житель находился за рулем Тойоты Креста в состоянии опьянения. В отношении задержанного составлен административный материал по части 1 статьи 12.25 КоАП РФ "Невыполнение требования об остановке транспортного средства".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Установлено, что гражданина дважды привлекали к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Медики оказали помощь инспектору ДПС. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Злостного правонарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Мировой суд Ленинского района Владивостока признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 2.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством) и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.