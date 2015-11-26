В Приморье задержаны четыре браконьера с оружием

У них также изъяты прожекторные фонари, тепловизоры и рыболовные снасти
Общество 20:37
В Приморье на четырех браконьеров возбуждено дело. Фото: ИА PrimaMedia

Дознавателем отдела МВД России по Пожарскому району Приморского края в отношении четырех подозреваемых в браконьерстве возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Установлено, что в тайге государственные инспектора в области охраны окружающий среды совместно с представителями центра "Амурский тигр" остановили четверых местных жителей, которые, предположительно, занимались незаконной охотой на диких косуль.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения органов внутренних дел. Полицейскими изъяты карабины с оптическими прицелами, прожекторные фонари, тепловизоры и рыболовные снасти.

Обнаруженные фрагменты животных и оружие направлены на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, а также причиненный злоумышленниками ущерб.

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Тэги: браконьерство

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