Хозяин убитой в Приморье овчарки обратился в полицию

Возбуждено дело об "умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества"

Хозяин овчарки написал заявление в полицию. Фото: ИА PrimaMedia

Житель города Артёма Приморского края написал заявление в полицию после того как остался без своей среднеазиатской овчарки. Возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городского отдела МВД.

Полицейские проверили информацию в социальных сетях о жестоком обращении с животным, опросили свидетелей и приняли заявление от владельца погибшей овчарки. Причиненный ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.

В подразделении дознания отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Изъято предполагаемое орудие преступления – гладкоствольное охотничье ружье. Расследование уголовного дела продолжается.