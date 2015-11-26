Хозяин убитой в Приморье овчарки обратился в полицию

Житель города Артёма Приморского края написал заявление в полицию после того как остался без своей среднеазиатской овчарки. Возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городского отдела МВД.
Полицейские проверили информацию в социальных сетях о жестоком обращении с животным, опросили свидетелей и приняли заявление от владельца погибшей овчарки. Причиненный ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.
В подразделении дознания отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Изъято предполагаемое орудие преступления – гладкоствольное охотничье ружье. Расследование уголовного дела продолжается.