Такси в центре Владивостока врезалось в магазин (ФОТО)

По словам очевидцев аварии, у пассажирки "Ниссана" случился сильный шок
Происшествия 17:02
Последствия ДТП на Уборевича,12. Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia

Сегодня, 19 октября, в центре Владивостока произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина марки Nissan Lucino врезалась в угол здания на Уборевича, 12, в котором находится магазин женской одежды, сообщает корр. ИА PrimaMedia с места происшествия.

По словам очевидцев, это случилось между 11 и 12 часами. Водитель въехал в здание так, что разбил стекло магазина.

ДТП на Уборевича, 12

ДТП на Уборевича, 12. Фото: instagram.com/dps_vl, ak_vdk

Виновника ДТП на месте уже не было. По мнению сотрудниц магазина, водитель перепутал педали.

— Водитель разворачивался, к нему садилась пассажирка — молодая девушка. Он нажал на газ вместо тормоза и въехал в витрину. Девушка вывалилась из машины. У неё шок и поцарапанная нога, — рассказала собеседница.

Она добавила, что приезжали полицейские и скорая помощь. По предварительным данным, у девушки – ничего серьёзного, и после осмотра медиками она уехала домой.

— У нас ущерб большой. Здесь стоял манекен, вся бредовая одежда с манекена разорвана. Если бы в этот момент кто-то шёл по тротуару, сами понимаете, что было бы, — продолжила сотрудница магазина.

Её коллега, которая в момент аварии также была на рабочем месте, тоже испугалась. "Звук был такой, будто бомба взорвалась", — подчеркнула она.

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Тэги: дорожно-транспортное происшествие (ДТП) магазин промтоваров

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