Приморский край впервые отметил Всероссийский день ходьбы

Массовый праздник открыли губернатор Олег Кожемяко и космонавт Роман Романенко

Всероссийский день ходьбы во Владивостоке. Фото: primorsky.ru

Около 200 приморцев пришли 19 октября отметить Всероссийский день ходьбы в центре Владивостока, на Водной станции ТОФ. В программе были соревнования, зарядка, флешмоб "зимнего плавания" и выступления творческих коллективов. В церемонии открытия участвовали губернатор Олег Кожемяко и герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко, сообщает ИА PrimaMedia.

Международный день ходьбы проходит в России с октября 2014 года. Его цель — популяризация ходьбы как наиболее доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья в любом возрасте. Также среди целей — продвижение олимпийского движения.

"Сегодня мы даем старт эстафете, посвященной олимпийским играм в 2020 году. Приморье выбрано базовой площадкой для подготовки спортсменов многих наших сборных. Именно на этих стадионах будут тренироваться те, кто будет защищать честь страны. Но кроме того, такими соревнованиями мы вовлекаем население в массовые занятия физкультурой, доступные для каждого. Мы видим, что Приморье любит спорт, проводятся массовые зарядки по субботам почти во всех городах и районах. И я уверен, что и ходьба найдет свое место", — сказал Олег Кожемяко.

Гость Приморского края Роман Романенко подчеркнул: "Космонавты с утра до вечера занимаются спортом, поэтому от лица всех космонавтов я поздравляю вас со спортивным праздником, с Днём ходьбы. Пусть сегодня победит не сильнейший, а дружба, спорт и здоровое тело".



День ходьбы во Владивостоке. Фото: primorsky.ru

Все желающие смогли размяться на утренней зарядке, пройти или пробежать дистанции 1000 и 3000 метров, поучаствовать в обливании или в "зимнем плавании", отведать каши, приготовленной на полевой кухне, а также посмотреть и послушать выступления творческих коллективов, потанцевать.

"На такое мероприятие просто не могла не пойти. Я занимаюсь спортом всю жизнь: ежедневно немного зарядки и максимум ходьбы. Сегодня участвуем в соревнованиях с внуком Владиком. Он — юный футболист", — отметила активная пенсионерка Надежда Беломестнова.

Член "Лиги ходьбы" Мила Ждамирова пришла к финишу одной из первых и поделилась радостными эмоциями: "Так приятно идти в первых рядах и чувствовать силу своего тела. Если ты первый — значит сильный, а если отстаёшь — значит надо больше тренироваться и догонять сильных".

Всероссийский день ходьбы во Владивостоке. Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia Всероссийский день ходьбы во Владивостоке. Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia Всероссийский день ходьбы во Владивостоке. Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia Всероссийский день ходьбы во Владивостоке. Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia Всероссийский день ходьбы во Владивостоке. Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia Всероссийский день ходьбы во Владивостоке. Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia Всероссийский день ходьбы во Владивостоке. Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia 1 / 7

Самые смелые поддержали флешмоб "зимнего плавания" и окунулись в акваторию Амурского залива. "Для здоровья полезно", — утверждают члены Федерации зимнего плавания.

Сегодня же прошла церемония награждения организаторов и участников. Им вручили медали, дипломы и благодарности.