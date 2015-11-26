В Южно-Сахалинске завершился XI Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса

Кубок Губернатора Сахалинской области и сертификат на сумму 50 тысяч рублей вручили ресторану "Гагарин" (ФОТО)
Общество 18:55
В Южно-Сахалинске завершился XI Сахалинский чемпиона кулинарного искусства и сервиса. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia

Одиннадцатый Сахалинский чемпиона кулинарного искусства и сервиса завершился в Южно-Сахалинске 19 октября. Торжественную церемонию открыли коллективы народного творчества Сахалинской области, после которой судейский корпус назвал имена победителей и вручил им памятные подарки, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Талисманом чемпионата стала поваренная книга рецептов от гостей и участников кулинарного соревнования. Первый рецепт в ней оставил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и министр торговли и продовольствия Ирина Павленко. Поваренная книга стала памятным подарком для участников следующего чемпионата. По мнению Сахалинской ассоциации кулинарной лиги рестораторов "Сакура", лучший рецепт "Голубцы по-Петровски" в книге оставила Марина Петровски из Смирныховского района.

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В номинации "Лучший повар Сахалина" боролись семь профессионалов из Сахалинской области. По итогам чемпионата, места распределились следующим образом:

  • Первое место и сертификат от компании "Хорека" на 10 тысяч рублей получил Тимофей Герасимов, кафе "Тоёхара",
  • Второе место и сертификат на семь тысяч рублей от компании "Хорека" Никита Свищев, кафе Генерал,
  • Третье место разделили два участника — Борис Склизков из ресторана "Рыба моей мечты", которому вручили набор молекулярной кухни; Пе Сен Мен из ресторана "Гагарин", которой забрал фирменный нож от спонсора.

В Южно-Сахалинске завершился XI Сахалинский чемпиона кулинарного искусства и сервиса

В Южно-Сахалинске завершился XI Сахалинский чемпиона кулинарного искусства и сервиса. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia

В конкурсе участвовала одна девушка, ей судейская коллегия вручила специальный приз в виде подарочного сертификата от компании "Хорека" на сумму пять тысяч рублей.

В номинации "Лучшая кофейня Сахалина" места распределились так:

  • Первое место — Вера Джмуцкая, кофейня "Поэта". Ей вручили подарочный набор от фабрики "Кафема", сертификат от компании Хорека и индивидуальный подарок от судьи Каталины Школы,
  • Второе место и подарочный набор от фабрики "Кафема" забрала Алена Нагибина, кофейня "МакКофе",
  • Третье место присудили Салиеве Мадине из пекарни "Бонапе" и вручили подарочный набор от фабрики "Кафема".
    В Южно-Сахалинске завершился XI Сахалинский чемпиона кулинарного искусства и сервиса

    В Южно-Сахалинске завершился XI Сахалинский чемпиона кулинарного искусства и сервиса. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia

В номинации "Лучшее предприятие питания" было всего два награждённых. Второе место присудили кафе "Избушка", пгт Смирных, а третье место — кафе "Викки", Александровск-Сахалинский.

Кубок Губернатора Сахалинской области и сертификат на сумму 50 тысяч рублей вручили ресторану "Гагарин".

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— На чемпионате было всё — слёзы, тревоги, смех и радость. Я хочу выразить благодарность судейскому корпусу за беспристрастное судейство, работу со студентами и поварами, которые вынесли от вас много знаний. Это действительно важно, ведь гастрономия — неотъемлемая часть культуры того места, где мы живём, — сказала Ирина Павленко.

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Тэги: кулинария чемпионат, соревнование фестиваль

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