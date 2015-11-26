Назовите свой знак зодиака и узнайте, какой породой собакой вы бы были — ТЕСТ

У каждого Зодиака существует "свой" песик
Тесты PrimaMedia
Это интересно 19:10
Тематическое фото. Фото: pixabay.com

Каждому знаку зодиака соответствует определенная порода собак. Вы верите в то, что какой-то мимишный четвероногий питомец обладает таким же характером, как и у вас? Пройдите тест ИА PrimaMedia и узнайте, какой песик является вашим воплощением.

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Тэги: животные домашние собаководство психология отдых космос

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