Назовите свой знак зодиака и узнайте, какой породой собакой вы бы были — ТЕСТ

Каждому знаку зодиака соответствует определенная порода собак. Вы верите в то, что какой-то мимишный четвероногий питомец обладает таким же характером, как и у вас? Пройдите тест ИА PrimaMedia и узнайте, какой песик является вашим воплощением.
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Каждому знаку зодиака соответствует определенная порода собак. Вы верите в то, что какой-то мимишный четвероногий питомец обладает таким же характером, как и у вас? Пройдите тест ИА PrimaMedia и узнайте, какой песик является вашим воплощением.
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