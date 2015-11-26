"Большой привет грязнулям": в соцсети обсуждают поступок отдыхающих туристов

В популярном месте отдыха у приморцев обнаружили неприятный сюрприз

А мы хотим жить в цивилизованном мире.. Фото: dps.control

В популярном месте отдыха у приморцев нашли неприятный сюрприз, оставленный туристами. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps.control.

Со слов автора поста, в популярном месте отдыха у гриморцев обнаружили неприятный сюрприз. На мысе Вятлина обнаружили гору мусора из разодранных пакетов, пластика, стекла. Также аноним оставил приветствие для отдыхающих и пожелание.

"Хочу передать большой привет грязнулям и пожелать, чтобы ваши дети к вам в старости относились так же," — отмечает пользователь.

Подписчики разделяют позицию автора и отмечают, что не так давно на острове Русский были организованы флешмобы по сбору и вывозу мусора. Неравнодушные горожане выступали инициаторами сбора мусора.

Вроде недавно порядок люди наводили. Приморцы, вы, что такие недобросовестные! Мусорите везде, где только можно. Руки отсохнут за собой убирать.

А мы хотим жить в цивилизованном мире.