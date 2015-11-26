"И какого царя он место занял?" - задаются вопросом пользователи в соцсети

Жесткий самосуд над Mazda устроили во дворе. Фото: ИА PrimaMedia

Жесткий самосуд над Mazda устроили в одном из дворов Владивостока. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.

По словам жителей, на одной из местных парковок стояла Mazda, которую кто-то изрисовал баллончиком краски.

"Очередной горе-парковщик наказан," — отмечает автор поста.

Интернет-общественность не разделяет позиции автора и осуждает за такой поступок. Также пользователи задаются вопросом, чем так не угодил водитель.

И какого царя он место занял? Что за ужас?

Вот так бы наказывали меломанов, которые под домом музыку слушают и ревут своими моторами.

Не, ну это беспредел, местные надумали, как парковаться надо, если не так встал, то имущество чужое портят, совсем уже? Да и вообще, такое чувство, что чужое место просто заняли.