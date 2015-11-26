Следственный комитет начал проверку по факту смерти туристки в Приморье

41-летняя женщина хотела сфотографироваться в живописном месте, но оступилась и разбилась насмерть

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Следственный комитет начал проверку по факту смерти приморской туристки, взобравшейся на возвышенность в районе популярного места отдыха — ущелья Дарданеллы. Попытка удачно "заселфиться" в живописном месте обернулась для женщины трагедией, сообщает ИА PrimaMedia.

19 октября на участке местности вблизи ущелья Дарданеллы в Партизанском районе Приморского края обнаружено тело 41-летней женщины с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Сотрудники СК РФ проводят сейчас доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, женщина фотографировалась на камнях вблизи деревянной смотровой площадки, оступилась и упала с высоты более 20 метров. От полученных травм она скончалась.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия проведен осмотр, назначена судебная экспертиза, опрашиваются очевидцы.