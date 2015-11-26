В Большом Камне закроют для водителей железнодорожный переезд

С 25 по 26 октября там будет проводиться капитальный ремонт пути
Общество 11:54
Переезд. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей об ограничении движения автотранспорта через железнодорожный переезд в Большом Камне в период с 25 по 26 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОАО "РЖД".

В связи с капитальным ремонтом пути движение автотранспорта через железнодорожный переезд "22 километр" автомобильной дороги на участке Петровка – Большой Камень будет осуществляться с интервалами полного перекрытия.

Пропуск автотранспорта будет организован по временному настилу по регулированию сигналистов путевого хозяйства. При необходимости пропуска экстренных служб будет организован технологический проезд.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на железной дороге.

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Тэги: железная дорога

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