О разработке эффективной контент-стратегии для соцсетей расскажут во Владивостоке

Воркшоп проведут 5 ноября специалисты коммуникационного агентства SETTERS
Бизнес 12:55

SETTERS Workshop снова на Дальнем Востоке. 2 ноября в Хабаровске, 5 ноября во Владивостоке сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства SETTERS Евгений Давыдов и проектный директор SETTERS Алексей Ткачук проведут два воркшопа по SMM (18+), сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

SETTERS — коммуникационное агентство, которое входит в топ-10 лучших в России по версии Tagline и работали с проектами таких брендов, как Сбербанк, Borjomi, NYX, Jagermeister, UrbanDecay, WRF, "Столото".

SETTERS Workshop снова на Дальнем Востоке

SETTERS Workshop снова на Дальнем Востоке. Фото: предоставлено организаторами

На 6-часовом воркшопе спикеры расскажут про разработку эффективной контент-стратегии для соцсетей и инструменты продвижения в них.

Евгений Давыдов

  • "Инструменты продвижения в социальных сетях: сервисы, механики и их связки"

— Как делать правильный выбор между тактикой и стратегией

— Ставить маркетинговые цели и задачи

— Анализировать конкурентов и находить лучшие решения в отрасли

— Выдвигать гипотезы и анализировать целевую аудиторию

— Правильно выбирать рекламные каналы и разбираться в видах рекламы

— Разрабатывать стратегии присутствия в социальных сетях

Алексей Ткачук

  • "Разработка эффективной контент-стратегии для социальных сетей"

— Цели присутствия в соцсетях, правильное построение задач

— Стратегия продвижения в соцсетях

— Анализ ситуации на рынке, конкурентов и целевой аудитории. Софт

— Разбор стратегий продвижения в SMM.

— Разработка рубрикатора, текстов, стратегии продвижения

— Работа с блогерами

Q&A — блок вопросов и ответов.

Воркшоп будет полезен владельцам бизнеса, топ-менеджерам отдела маркетинга и PR-специалистам, SMM-специалистам и блогерам.

Образовательные мероприятия SETTERS посетили уже почти 8 тысяч человек в 38 городах России и СНГ.

Всю информацию о воркшопах можно найти на сайте settersdv.ru.

Написать автору
Тэги: образование дополнительное (курсы, семинары, тренинги и т.п.)

О разработке эффективной контент-стратегии для соцсетей расскажут во Владивостоке

18 октября, 17:05

Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО

17 октября, 17:05

"Строительство является одним из самых сложных производств – твой результат виден всем"

09:44
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia