"Открой вкус Японии" вместе с Lipton и "Фреш25"

У каждого покупателя есть уникальная возможность выиграть поездку в Страну Восходящего солнца
Общество 13:12

У приморцев есть уникальная возможность выиграть поездку в Страну Восходящего солнца. В период с 15.10.2019 года по 15.11.2019 года совершайте единовременную покупку двух бутылок Lipton Ice Tea в торговой сети "Фреш25" или "Радиус" и становитесь участником розыгрыша главного приза — поездки в Японию, сообщили ИА PrimaMedia в компании "Фреш25".

"Открой вкус Японии" вместе с Lipton и "Фреш25"

"Открой вкус Японии" вместе с Lipton и "Фреш25". Фото: предоставлено "Фреш25"

Каждый день участвуйте в розыгрыше чайного набора. Каждую неделю – традиционного ужина в японском ресторане.

Условия акции:

— авторизоваться или зарегистрироваться в мессенджере WhatsApp (6+)или Viber (12+)при помощи личного мобильного телефона.
— отправить на номер телефона +7 989-82-737-85 фотографию кассового чека.
— подтвердить свое согласие на участие в акции, ответив словом "Да" на первое приветственное сообщение абонента.

Информацию об организаторе акции, полных правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте http://promolipton25.ru. Количество призов ограничено. Внешний вид призов может отличаться.

И пусть удача будет на вашей стороне!

"Фреш25" — выгодно покупать!

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Тэги: конкурс

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