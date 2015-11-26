"Не повезло, не получилось": водитель, избегая ДТП, въехал в авто

В момент столкновения "удача" отвернулась от водителя
Происшествия 14:07
Toyota Aqua. Фото: dps_vl

Во Владивостоке водитель, пытаясь избежать лобового ДТП, въехал в авто. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.

Со слов мужчины на Toyota Aqua, ему навстречу выехала машина. Пытаясь избежать ДТП, он столкнулся с припаркованной машиной. В момент столкновения "удача" отвернулась от водителя. ДТП произошло на на Адмирала Кузнецова, 72.

Пользователи не верят в историю водителя, а указывают на его внимательность.

Спешит на заявку по трассе пустой, держась за баранку, пацан молодой. Один глаз — в экране, прищурен другой — пацан-то хороший, таксист он плохой.

Да, конечно. Летел в поворот. Вечно все пытаются свалить на чёрный Марк.

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Тэги: автовладельцы дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

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