"Не повезло, не получилось": водитель, избегая ДТП, въехал в авто

Во Владивостоке водитель, пытаясь избежать лобового ДТП, въехал в авто. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.
Со слов мужчины на Toyota Aqua, ему навстречу выехала машина. Пытаясь избежать ДТП, он столкнулся с припаркованной машиной. В момент столкновения "удача" отвернулась от водителя. ДТП произошло на на Адмирала Кузнецова, 72.
Пользователи не верят в историю водителя, а указывают на его внимательность.
Спешит на заявку по трассе пустой, держась за баранку, пацан молодой. Один глаз — в экране, прищурен другой — пацан-то хороший, таксист он плохой.
Да, конечно. Летел в поворот. Вечно все пытаются свалить на чёрный Марк.