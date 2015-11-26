Два турнира по кикбоксингу прошли во Владивостоке на выходных

В чемпионате приняли участие спортсмены из 12 клубов
Спорт 14:13
Два турнира по кикбоксингу прошли во Владивостоке на выходных. Фото: Федерация кикбоксинга Приморского края

Выходные 19 и 20 октября были весьма насыщенны для всех кикбоксеров Приморского края. В столице Приморья прошли два турнира по кикбоксингу подряд: Чемпионат и Первенство Владивостока в разделе "фулл-контакт с лоу-киком" и Чемпионат и Первенство Владивостока в разделе "лайт-контакт". В чемпионате участвовали клубы: Брат, Бастион, БлэкБэлт, Пересвет, Ратимир, Молот, ЯнчевсТим, Дружина, АСП, Шторм, Берсерк, Олимпиец, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе федерации кикбоксинга Приморского края.

Турнир в дисциплине "лоу-кик" начался с торжественного открытия, на котором директор федерации кикбоксинга приморского края Артём Янчев вручил благодарственные письма родителям и директорам школ, в которых учились спортсмены, ставшие призерами Чемпионата Европы, прошедшего в Венгрии совсем недавно.

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Чемпионат прошел весьма насыщенно, поединки на ринге держали в напряжении зрителей до последнего. К сожалению, не обошлось без травм и технических побед. Но это лишь подчеркивает, что кикбоксинг требует не только физической силы, выносливости и техничности от спортсмена, но и стойкости характера.

Турнир в дискиплине "лайт-контакт" так же прошел при полном аншлаге. Большое количество выступающих говорит о возрастающей популярности кикбоксинга среди молодежи: 86 пар провели бой на ринге 20 октября. Общее количество участников в дисциплине "фулл-контакт с лоу-кик" — около 60 человек, "лайт-контакт" — около 100. Главный судья соревнований — Тарасенко Илья.

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"Мы благодарим всех участников, тренеров, судей и организаторов соревнований за прошедший на высоком уровне Чемпионат" — прокомментировал президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин,.

Также федерация кикбоксинга выражает благодарности: компании Золотой Шпиль, территориальному представительству "Объединённых Кондитеров" и лично территориальному менеджеру Ольге Качановой,а также сети гипермаркетов "РЕМИ", в лице Дмитрия Сулеева.

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Тэги: кикбоксинг

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