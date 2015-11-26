Доступно и выгодно. Любимые продукты приморцев стали еще дешевле

В Приморье все супермаркеты объявили о снижении цен на социально значимые продукты. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт администрации Приморского края.
По информации краевого департамента лицензирования и торговли, с начала месяца в супермаркете "Реми" наблюдается снижение цен на яблоки и картофель.
На данный момент килограмм картофеля можно приобрести за 20 рублей, яблок – за 80 рублей.
Во “Фреш 25” картофель продается по 36 рублей. Яблоки в “Михайловском” стоят 135 рублей за килограмм, сообщили в ведомстве.
Отметим, что ранее сообщалось о снижении цен на другие социально значимые продукты. На них цены не изменились.