Доступно и выгодно. Любимые продукты приморцев стали еще дешевле

По всему Приморья супермаркеты снижают цены на социально значимые продукты

По всему Приморья супермаркеты снижают цены на социально значимые продукты. Фото: pixabay.com

В Приморье все супермаркеты объявили о снижении цен на социально значимые продукты. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт администрации Приморского края.

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, с начала месяца в супермаркете "Реми" наблюдается снижение цен на яблоки и картофель.

На данный момент килограмм картофеля можно приобрести за 20 рублей, яблок – за 80 рублей.

Во “Фреш 25” картофель продается по 36 рублей. Яблоки в “Михайловском” стоят 135 рублей за килограмм, сообщили в ведомстве.

Отметим, что ранее сообщалось о снижении цен на другие социально значимые продукты. На них цены не изменились.