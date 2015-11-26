Футбольный праздник устроят во Владивостоке по случаю показа фильма "Дикая лига"

Горожан ждут футбольные конкурсы и викторины с интересными призами, а также показательное выступление юных воспитанников клуба "Луч-Энергия"
Общество 14:43
Футбольный праздник устроят во Владивостоке по случаю показа фильма "Дикая лига". Фото: предоставлено организаторами

Футбольный праздник по случаю предпремьерного показа фильма "Дикая лига" (12+) пройдет 23 октября в кинотеатре "Океан" во Владивостоке (12+). Горожан ждут футбольные конкурсы и викторины с интересными призами, а также показательное выступление юных воспитанников клуба "Луч-Энергия", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сети кинотеатров "Иллюзион".

В 18.30 на втором этаже кинотеатра "Океан" пройдут футбольные конкурсы и викторины, а также показательное выступление юных воспитанников клуба "Луч-Энергия"

В 19.15 начнется предпремьерный показ фильма "Дикая лига".

"Дикая Лига" — Основанная на реальных событиях начала XX века история парня Варлама из низших социальных слоев, благодаря которому футбол в России приобрел статус поистине народной игры.

В рамках предпремьерного показа горожане увидят видео-интервью с актерами фильма и сборной России по футболу и короткий 7-минутный фильм, о том, как проходили съемки фильма "Дикой Лиги".

Билеты на предпремьерный показ можно приобрести в кассах кинотеатра "Океан" и онлайн.

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Тэги: футбол кино (кинематограф, синематограф)

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