Удобных цифровых сервисов для получения госуслуг станет больше – Ростислав Гольдштейн

Разработчики суперсервиса "Рождение ребенка" намерены перевести общение родителей с сотрудниками госучреждений в электронный формат
Политика 15:40
Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба

Новый сервис для молодых родителей, который поможет гражданам при рождении ребенка быстро и удобно оформлять нужные документы, одобрен на правительственной комиссии. Ожидается, что его запустят уже в 2020 году, сообщает ИА PrimaMedia.

Чтобы сделать новорожденному все необходимые документы, на сегодняшний день родителям потребуется порядка 14 личных визитов в государственные ведомства или в многофункциональный центр (МФЦ), где нужно будет написать 23 бумажных заявления.

Разработчики суперсервиса "Рождение ребенка" намерены перевести общение родителей с сотрудниками профильных госучреждений в электронный формат и сократить время всех процедур до 15 минут. Готовые документы они получат в электронном виде, а социальные пособия им перечислят на банковскую карту.

Через суперсервис можно будет оформить электронное свидетельство о рождении, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал. Родителям будет также доступна запись в детский сад и онлайн-отслеживание очереди в него. В будущем функционал также дополнится.

Сокращение времени на оформление документов, отсутствие необходимости посещать даже МФЦ, возможность из любой удобной точки выйти в интернет и заказать нужные бумаги – общемировой тренд, и Россия уверенно идет к такому уровню сервиса. Такое мнение высказал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

"Несомненно, за цифровыми сервисами будущее. Они разрабатываются под разные тематики, объединяют комплекс услуг по определенному направлению, переводя общение граждан с государственными ведомствами в электронный формат, что экономит массу времени, нервов и затрат. В данный момент в России готовится порядка 25 подобных суперсервисов под разные жизненные ситуации, которые, уверен, быстро станут востребованными, как в свое время стали МФЦ. Такие технологичные вещи непосредственно влияют на удобство, качество жизни. Ведь, например, маме с новорожденным ребенком на руках уже не нужно будет ехать в учреждение для оформления документов, она сможет все оформить дома через интернет. Это будет новая, более высокая ступень качества оказываемых государством услуг", — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством вице-премьера Максима Акимова.

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Тэги: Совет Федерации Федерального Собрания РФ Гольдштейн Ростислав Эрнстович бюджет

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