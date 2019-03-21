Внедорожник стартовал два года назад из Москвы и за это время преодолел около 84 тысячи км по Европе, Африке и Новому свету

На "буханке" вокруг света": кругосветка на легендарном автомобиле почти завершилась. Фото: ННК-Приморнефтепродукт

На "буханке" вокруг света" – проект, участники которого совершают кругосветное путешествие на легендарном автомобиле, почти завершился. Внедорожник стартовал два года назад из Москвы. Он преодолел около 84 тысячи км по Европе, Африке и Новому свету, доказывая, что объехать мир можно на любом транспорте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ННК-Приморнефтепродукт.

По международным правилам кругосветной считается экспедиция, которая смогла два раза пересечь по суше экватор, посетить не менее четырех континентов и преодолеть минимум 40 тысяч км. Экспедиция "На “буханке”" первой в России сумела выполнить эти правила.

На прошлой неделе автопутешественники еще колесили по дорогам Дальнего Востока, куда попали из Мексики. Сейчас команда уже вышла на финишную прямую, чтобы завершить свой путь в Москве.

"Путешествуйте по России! Высочайшая концентрация прекрасного! Много интересного и необычного! Хорошие и отзывчивые люди, которых не сломили невзгоды и ужасные реалии современной жизни. И это всё наша с вами страна, Россия!" — восхищенно написал Александр Холодный (Морозов), участник проекта, проезжая по одной из дальневосточных трасс. Кстати, его инстаграм с красочными фотографиями и интересными постами можно рассматривать как популяризацию внутреннего автотуризма.



ННК поддерживает волонтёрское движение Лиза Алерт.. Фото: Предоставлено компанией "Приморнефтепродукт"

Глава экспедиции посетовал, что пользователи соцсетей часто в комментариях предполагают, что за "буханкой" едут еще три "буханки", либо в машине все детали от "Toyota". На самом деле участники экспедиции возят с собой только самое необходимое из запчастей – подшипники, сальники, свечи. За все время кругосветного путешествия "буханка" ломалась всего дважды. Самым крупным ремонтом стала замена заднего моста, который "полетел" в Хабаровске.

Во избежание проблем опытные путешественники большое внимание уделяют топливу, так как некачественный бензин может привести к долгосрочному и дорогостоящему ремонту. Как рассказывают сами "буханковеды", апогеем их поездок была самостоятельная двухдневная чистка форсунок в ЮАР.

Во время поездки по дорогам Дальнего Востока "буханка" заправлялась на АЗС сети ННК. "Уют уютом, а главное ведь качество! И вот с этим здесь полный порядок. Связано это с тем, что это не просто сеть заправок, а топливная компания полного цикла, то есть бензин ННК производит самостоятельно на собственном НПЗ. Кроме этого я бы отметил качество персонала! Если бы сейчас снимался фильм "Королева бензоколонки", то без сомнения снимать его надо было бы на ЛЮБОЙ азс ННК. А ещё на АЗС мы увидели необычную наклейку. Сотрудники рассказали, что ННК поддерживает волонтёрское движение Лиза Алерт. И топливом снабжает местный отряд при поисках пропавших людей, и свои автозаправки в помощь предложила — при критической ситуации достаточно обратиться к оператору, который знает, что делать. Приятно, что выбранная нами компания участвует в таких важных для всех социальных проектах" — написали путешественники, покидая Дальний Восток.



ННК поддерживает волонтёрское движение Лиза Алерт.. Фото: Предоставлено компанией "Приморнефтепродукт"

Остается пожелать отважным автолюбителям и их верной "буханке" легких дорог и таких же отзывчивых людей, каких они встретили у нас, на Дальнем Востоке.

Следить за путешествием можно в инстаграм Александра Холодного: https://www.instagram.com/sashaholodniy/.