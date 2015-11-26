"Мне больно ходить": в соцсети обсуждают конфликт в популярном салоне-красоты

Жительница Приморья поделилась своей печальной историей с интернет-общественностью
Это интересно 16:56
Мне больно ходить. Фото: pixabay.com

В социальных сетях обсуждают конфликт, который произошел с одной из посетительниц в популярном салоне-красоты. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

Со слов девушки, она пришла на педикюр в любимый салон-красоты, но результат оказался печальным. Также девушка отмечает, что была постоянным клиентом этого салона, довольной работой мастера, но в этот раз не следила за работой.

"Мне больно ходить. Ни одно ровного ногтя, "обстрижены" они аж до ранок, как будто топором. Написала сообщение в их "контроль качества", к сожалению, в ответ тишина," — пишет девушка.

Пользователи поддержали девушку и высказали свое негодование.

Это вообще ужасное место, искренне поражаюсь, как туда люди идут. И не боятся же. Помещение в центре — ад просто. Всё ободранное, обшарпанное, теснота, никаких условий вообще.

Вам их мастер зубами обкусал, что ли?

Ужас, так можно подцепить заразу же.

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Тэги: мастер-класс парикмахер, салон красоты

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