"Панк или афроамериканец": жители Владивостока обсуждают новое граффити на Алеутской

Горожане комментируют появление нового необычного стрит-арта в центре дальневосточной столицы и гадают, что это за персонаж

Новое граффити на Алеутской. Фото: ИА PrimaMedia

Необычный стрит-арт появился недавно в центре Владивостока, на ул.Алеутской, 24. Изображение мужчины с пирсингом и в странном головном уборе, держащего в руке айфон, привлекло внимание и корреспондента ИА PrimaMedia.

Мы решили спросить у горожан, знают ли они, кто и почему изображен на стене трансформаторной будки.

В популярных группах в социальных сетях Владивостока тоже обсуждают личность персонажа, изображенного на нем.

"Уже видели, что "красуется" на Алеутской 24, напротив Арбата? Кто его нарисовал и зачем пока не ясно, но выглядит очень неплохо. Есть идеи чья работа?", — интересуются подписчики сообщества ННовый Владивосток

"Необычное граффити неизвестного автора появилось на Алеутской. Изображение мужчины азиатской внешности, одетого в колоритный головной убор и держащего в руке смартфон. Разглядывая композицию внимательнее, можно заметить на заднем плане шхуну", — описывает появление нового стрит-арта инстаграм паблик @vdk_news.

В последнее время Владивосток стал богат на подобного рода искусство: подпорные стены, фасады зданий, арки и даже витрины магазинов украшают рисунками. Так, в сквере городов-побратимов появились изображения амурского тигра, дальневосточного женьшеня и Дерсу Узалы. А над баром Мумий Тролль — "мусорный кит". Помимо центра Владивостока, богат на уличное искусство район ЦСИ "Заря". Причем, для создания граффити организаторы арт-пространства привлекают не только российских, но и зарубежных мастеров стритарта.