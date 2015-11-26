Октябрь продолжит радовать приморцев теплой погодой

Теплее всего будет на побережье, там температура будет держаться в пределах +4…+10°С

Осень. Фото: ИА PrimaMedia

Октябрь продолжит радовать жителей Приморья тёплой погодой. Температурный фон довольно высокий. В ночные часы в начале недели будет немного морозно, 0…−5°С, в горных районах воздух выхолодится до −8…−10°С. Теплее всего на побережье, +4…+10°С, сообщает ИА PrimaMedia в пресс-службе портала "Примпогода".

Дни ожидаются солнечные, преобладающая температура воздуха составит +13…+20°С. В последний рабочий день синоптическая ситуация немного изменится, подойдёт атмосферный фронт, который может вызвать в крае местами осадки. Ночь станет немного теплее. Днём максимальные температуры останутся на прежнем уровне.

Во Владивостоке на этой неделе без осадков. Резких колебаний температуры воздуха не ожидается. Ночи не холодные: +6…+9°С, в конце рабочей недели ещё теплее на 1–2 градуса. Днём максимальная температура воздуха +12…+16°С.