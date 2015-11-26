Водителю иномарки, который не пропустил скорую, придется ответить за свой поступок

Полиция устроила проверку по факту инцидента. Интернет-общественность была сильно возмущена поступком неизвестного
Это интересно 17:45
Водителю иномарки, который не пропустил скорую, придется ответить за свой поступок. Фото: скриншот видео youtube.com

Во Владивостоке полиция устроила проверку по факту инцидента с водителем иномарки, который не пропустил скорую. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ссылкой на пресс-службу МВД России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что неизвестный на дорогом авто поразил всех своей наглостью, когда ехала карета скорой помощи. В социальных сетях размещена видеозапись, на которой водитель Тойоты Ленд Крузер Прадо на улице Алеутской не уступил дорогу машине скорой медицинской помощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.

В настоящий момент, полиция проверяет информацию об инциденте с участием машины Скорой помощи и внедорожника. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Написать автору
Тэги: автовладельцы полиция

Ремонтные работы серьезно затруднили движение по Светланской во Владивостоке

18 сентября, 11:01

ГИБДД проводит проверку по жесткому ДТП во Владивостоке, где побились 4 Toyota

15 сентября, 09:53

Видео: двое мужчин устроили драку на оживленной дороге в Приморье

12 сентября, 12:40

АСИ ищет экспертов для развития экосистемы и максимального представления своих сервисов

17:52
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia