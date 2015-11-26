Полиция устроила проверку по факту инцидента. Интернет-общественность была сильно возмущена поступком неизвестного

Водителю иномарки, который не пропустил скорую, придется ответить за свой поступок. Фото: скриншот видео youtube.com

Во Владивостоке полиция устроила проверку по факту инцидента с водителем иномарки, который не пропустил скорую. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ссылкой на пресс-службу МВД России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что неизвестный на дорогом авто поразил всех своей наглостью, когда ехала карета скорой помощи. В социальных сетях размещена видеозапись, на которой водитель Тойоты Ленд Крузер Прадо на улице Алеутской не уступил дорогу машине скорой медицинской помощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.