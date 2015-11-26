АСИ ищет экспертов для развития экосистемы и максимального представления своих сервисов

Общественным представителям Агентства будут делегированы полномочия представления Агентства в регионах

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Агентство стратегических инициатив ищет амбициозных и активных лидеров и экспертов в технологической, образовательной, социальной и городской сферах для развития экосистемы и максимального представления сервисов АСИ. Общественным представителям Агентства будут делегированы полномочия представления Агентства в регионах по ключевым направлениям работы. Таким как: "Предпринимательство и технологии", "Образование и кадры", "Социальные проекты" и "Городское развитие", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АСИ.

Первый этап отбора – онлайн-подача заявок – продлится до 10 ноября, претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития, а также видеопрезентацию.

Второй этап, на котором будут оцениваться способности нетворкинга и возможности участников по работе с сообществами, а также организация активностей в онлайн и оффлайн, состоит из двух шагов:

Первый – "Очная региональная активность" — пройдет с 14 по 24 ноября. Участники отбора должны будут провести открытые мероприятия на площадках инфраструктуры АСИ с презентацией своей стратегии.

Второй – "Онлайн-активность" — продлится с 14 ноября по 20 декабря. Приветствуется максимальная активность в цифровых медиа. Во время отбора специалисты оценят цифровой след участников. Также до 20 декабря пройдет онлайн-голосование за каждого из претендентов.

Третий, очный этап открытого отбора (финал), состоится 5-10 декабря в виде деловой игры.

По словам руководителя представительства АСИ в ДФО Ольги Куриловой институт общественных представителей на Дальнем Востоке работает уже 6 лет. Первыми представителями стали предприниматели в Камчатском крае и Магаданской области, затем присоединились все оставшиеся субъекты Дальнего Востока, который справились на "отлично" с задачей по выстраиванию диалога власти и бизнеса.

Сейчас настало время для новых возможностей не только самостоятельно строить свои сообщества в регионах, но и заявить о себе и своей территории на площадке АСИ. МЫ ждем в команду новых лидеров и экспертов, рассчитываем, что команда АСИ пополнится новыми, устремленными и амбициозными людьми.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в представительство Агентства в Дальневосточном федеральном округе по тел. 8(423) 222-72-53, vladivostok@asi.ru

Заявки на участие в отборе принимаются в Leader-ID(https://leader-id.ru/) до 10 ноября.