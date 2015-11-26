Участники определили вектор развития – на борьбу за трудовые права

Профактивисты Приморья получили новые знания на краевом профсоюзном форуме. Фото: пресс-служба ФППК

11 краевой профсоюзный форум завершился в Приморье. Около 300 профактивистов не только из Приморья, но и других дальневосточных регионов с 18 по 20 октября определяли оптимальные варианты развития профорганизаций, осваивали новые формы работы, учились формировать и продвигать профсоюзный контент в соцсетях, обучались методам психологической разгрузки, обсуждали острые вопросы рынка труда и делились практическими решениями схожих проблем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Работа на площадках форума продолжалась до поздней ночи. Тренеры Института экономики знаний (г. Санкт-Петербург) проводили семинары и лекции, оценивали молодежные проекты. Лидеры отраслевых профсоюзов и крупных профорганизаций Приморья обменивались на панельной дискуссии опытом противостояния массовым сокращениям и переводу работников на аутсорсинг, обсуждали проблемы предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, искали новые формы взаимодействия с молодой профсоюзной сменой, планировали дальнейшие шаги в борьбе за районный коэффициент не ниже 30% для дальневосточников.

На форуме работала молодежная площадка. Здесь прошла деловая игра "РК в Приморье: спасти или уничтожить?", в ходе которой молодые профактивисты учились работать с аргументами и развивали навыки переговоров. Два дня продолжалась форсайт-сессия по работе молодежных советов профорганизаций — составлялись оптимальные планы работы и оценивались старшими коллегами, обсуждалось, какие задачи можно и нужно делегировать молодым профактивистам.

В рамках Приморского профсоюзного форума прошел окружной этап всероссийского конкурса ФНПР "Стратегический резерв -2019". Среди представленных к защите молодежью проектов — профсоюзная игровая платформа, электронный помощник, квесты, КВИЗы, мотивационные продукты по вовлечению в профобъединения.

"Ребята столь горячо защищали свои работы, что было очевидно — работали над ними не для галочки. Порадовало, что в проектах активно используются современные электронные технологии. Например, Ирина Черногор и Анастасия Литвинова, профактивисты "РН-Морской терминал Находка" создали мобильное профсоюзное приложение, с помощью которого можно знакомить членов профобъединения с планами работы первички, анонсировать мероприятия, размещать новости рынка труда, повышать правовую грамотность", — рассказала эксперт отборочного тура, заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева.

Руководители "Института экономики знаний", работавшие с молодыми профактивистами региона на Приморском молодежном профсоюзном форуме в сентябре 2018 года, отметили качественное проведение "работы над ошибками".

"В этом году мы видим совершенно другой уровень проектов, они стали более емкими и интересными, четче прописаны цели и ожидаемые результаты", — поделился мнением директор "Института экономики знаний" Андрей Глазырин.

Его заместитель Константин Шерсткин оценил выстроенное на площадках форума взаимодействие профсоюзной молодежи и опытных "зубров" профдвижения.

"Это важно, потому что молодые активисты порой увлекаются формой и упускают из вида содержание, а их старшие коллеги, напротив, корректируют содержательную часть проектов и учатся современным инструментам продвижения профсоюзной повестки", — добавил Шерсткин.

Авторы лучших молодежных проектов представят Дальний Восток на всероссийском конкурсе ФНПР "Стратегический резерв -2019", который пройдет в декабре этого года в Сочи.

Среди отобранных экспертами работ — "Выездной десант по улусам Якутии", "Организация и проведение коллективных акций членами Молодежного Совета", "Профуроки "Знай свои трудовые права", "Организация дней профсоюзов в муниципальных образованиях Приморья", "Психологическая поддержка членов профорганизации на заводе "Прогресс" и "Суперновый" (подготовка в кратчайшие сроки молодого лидера профсоюзной первички) и другие.

"Приморский профсоюзный форум в очередной раз прошел на высоком уровне. И, как верно отметили коллеги с других территорий региона, сегодня это полноценная образовательная площадка профсоюзов всего Дальнего Востока", — отметил представитель ФНПР в ДФО Константин Сотников.