Проект реализован компанией в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с вузом

В день 120-летия ДВФУ РусГидро открыло в университете первую информационную зону. Фото: РусГидро

В рамках юбилейных торжеств, приуроченных к 120-летию Дальневосточного федерального университета, РусГидро открыло в корпусе Инженерной школы ДВФУ свою информационную зону. Проект реализован Компанией в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с ДВФУ. Дальний Восток – приоритетный макрорегион деятельности РусГидро, где Компания является крупнейшим производителем электро— и теплоэнергии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе РусГидро.

"В электроэнергетике Дальнего Востока высокая потребность в инженерных кадрах. Мы ждем выпускников ДВФУ на наших предприятиях. Одновременно готовятся к открытию Инжиниринговый центр тепловой генерации и Центр компетенции по ветроэнергетике – наши совместные с ДВФУ стратегические проекты, необходимые для дальнейшего развития энергетики региона", – отметил в поздравительном адресе глава РусГидро Николай Шульгинов.



В день 120-летия ДВФУ РусГидро открыло в университете первую информационную зону. Фото: РусГидро

Информационная зона РусГидро в ДВФУ организована в современном формате коворкинга, здесь студенты могут совместить получение знаний об энергетике и деятельности РусГидро с коротким отдыхом между занятиями. Площадка включает электронную карту регионов присутствия РусГидро, информацию об основных энергообъектах компании. На видеопанелях демонстрируются фильмы об электроэнергетике, новости РусГидро и ДВФУ. В профориентационной части представлены материалы о вакансиях, о совместных проектах энергетиков и вуза, а также рассказывается об инжиниринговых центрах РусГидро. Площадка оборудована комфортной мебелью, станциями для зарядки телефонов и компьютеров, зоной обмена книгами.



В день 120-летия ДВФУ РусГидро открыло в университете первую информационную зону. Фото: РусГидро

"На протяжении многих лет мы плотно сотрудничаем с РусГидро, подготавливая специалистов для энергетической отрасли Дальнего Востока и запуская совместные программы по повышению квалификации. Сегодня мы делаем еще один шаг в укреплении взаимодействия и развитии нашей совместной деятельности", – подчеркнул на открытии информационной зоны РусГидро первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.



В день 120-летия ДВФУ РусГидро открыло в университете первую информационную зону. Фото: РусГидро

РусГидро постоянно привлекает ученых университета к проработке инновационных проектов по развитию топливно-энергетического комплекса региона. Компания ежегодно оказывает содействие в оснащении кафедр учебного заведения. Только в 2019 году был закуплен лабораторный стенд "Электрические машины 1,5 кВт" и лабораторный комплекс газовой турбины с силовой установкой. Эксперты РусГидро принимают участие в работе Тихоокеанской проектной школы ДВФУ. Выпускники школ из регионов присутствия РусГидро, в том числе выпускники Энергоклассов Компании, проходят целевое обучение в Университете по специальностям "Теплоэнергетика и теплотехника" и "Электроэнергетика и электротехника".