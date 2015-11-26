На его реализацию с начала года направлено 49,6 млн рублей

Почти 4,5 тысячи семей поддержал новый закон о многодетных в Приморье. Фото: Александр Сафронов

4 460 семей получают меры социальной поддержки по новому закону о поддержке многодетных семей Приморского края. На его реализацию с начала года направлено 49,6 млн рублей в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития края, около 1000 многодетных семей воспользовались возможностью компенсировать расходы на подготовку детей к школе. Размер выплаты – 5 тысяч рублей на каждого школьника в семье.

Еще одна выплата – в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка – также может быть направлена на школьно-письменные принадлежности и другие нужды детей. Эту меру социальной поддержки оформили 1,3 тысячи семей.

Возможностью на 50% сократить расходы по коммунальным платежам воспользовались 3,8 тысячи семей.

"По ранее действующему закону размер компенсации составлял 30% и только на коммунальные услуги. Кроме того, новым законом предусмотрена 100%-ная компенсация за взнос на капитальный ремонт", – сообщили в департаменте.

Единый закон о поддержке многодетных семей Приморья принят по инициативе губернатора края Олега Кожемяко в конце прошлого года. На его реализацию в 2019 году предусмотрели 316,12 млн рублей.

В новом законе снижены требования к необходимому размеру прожиточного минимума. Ранее семья могла оформить выплаты и компенсации, если доход на каждого не превышал величины прожиточного минимума (по состоянию на 1 июля – это 12 833 рубля). С этого года доход увеличили до двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу президента РФ Владимира Путина. Один из них – региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".

"У нас 26 выплат и компенсаций, которые работают в отношении разных семей, независимо от их статуса и количества детей. Что касается многодетных, 16 октября на заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан одобрены поправки в новый закон, дающие возможность компенсации расходов на занятия детей спортом", – информирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Еще одна поправка, предложенная губернатором, также нашла поддержку у краевых депутатов. С внесением соответствующих изменений в закон, компенсации за автомобиль станут получать те семьи, в которых уже имеется грузовой автотранспорт.

В департаменте напоминают: за консультацией по демографическим выплатам приморцы могут обратиться в "Единые окна", МФЦ по месту жительства или изучив специальный справочник.