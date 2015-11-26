В Приморье обвиняемой был вынесен приговор в виде одного года двух месяцев лишения свободы условно

Мошенница, притворявшаяся риелтором, развела молодую пару на крупную сумму денег. Фото: pixabay.com

В Приморье мошенница,притворявшаяся риелтором, развела молодую пару на крупную сумму денег. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.

30-летняя жительница города Арсеньев, обвиняется в мошенничестве по статье 159 части 2 УК РФ (Мошенничество).

Так, обвиняемая, узнав от знакомой о желании ее родственницы продать квартиру, решила ей "помочь". Предварительно созвонившись, представившись частным риелтором и договорившись о встрече, она сфотографировала квартиру и документ о праве собственности на нее, обговорила с продавцом условия продажи квартиры, а именно: стоимость, за которую хозяйка квартиры желала ее продать — 560 тысяч рублей, а также о вознаграждении за проделанную работу — 30 тысяч рублей.

О том, что "риелтор" должна будет взять задаток у покупателей квартиры до окончательного оформления сделки купли-продажи, хозяйка квартиры ничего не говорила, — прокомментировали в полиции.

Молодая пора, которая стала жертвами махинации ничего не подозревая, передали "риелтору" задаток в размере 40 тысяч рублей, но так и не дождались оформления сделки.

Риелтор, к тому времени зная, что хозяйка квартиры передумала ее продавать, сообщила, что сделка не состоится. Тогда семейная пара потребовала, чтобы женщина вернула деньги, переданные ей в качестве задатка, на что последняя пояснила, что денег у нее нет. В связи с тем, что в дальнейшем деньги так и не были возвращены, потерпевшие обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, обвиняемой был вынесен приговор в виде одного года двух месяцев лишения свободы условно.

В полиции подчеркнули необходимость тщательно выбирать агентство недвижимости, обращать внимание на офис и его расположение, а перед тем, как заключать сделку, убедиться, что ваш специалист действительно работает в данном агентстве.