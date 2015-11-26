На меры социальной поддержки предусмотрено более 20 млрд рублей

Бюджет Приморья на три ближайших года передали на рассмотрение краевым парламентариям. Фото: Игорь Новиков

Более 5 тысяч страниц основного финансового документа Приморья внесли на рассмотрения депутатам в понедельник, 21 октября. Окончательная работа с бюджетом края и процедура его принятия завершится в декабре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам директора департамента финансов Приморского края Натальи Снитко, работа над документом ведется с мая.

"В соответствии с нормами мы должны внести в Законодательное собрание основной финансовый документ, по которому на протяжении нескольких лет будет работать весь регион – закон “О краевом бюджете Приморского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов”. Это важный день в работе не только профильного ведомства, но и всей администрации Приморского края. Сейчас документ, который составляет 5 436 листов, мы отдаем на рассмотрение депутатам и продолжится наша большая совместная работа – исполнительных и законодательных органов власти. Окончательно закон будет принят в декабре", – обозначила она.

Краевые власти подчеркивают, что бюджет Приморья по-прежнему остается социально ориентированным.

"Меры социальной поддержки, которые приняты по инициативе губернатора края Олега Кожемяко, защищены, средства – более 20 млрд рублей – на них предусмотрены в полном объеме. В целом по доходам наш бюджет составляет более 124 млрд рублей, по расходам – 129 млрд. Мы приняли этот бюджет с дефицитом, но он защищенный, за счет остатков средств, которые будут складываться на начало года", – отметила Наталья Снитко.

Отметим, социальная поддержка приморцев оказывается, в том числе, в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".