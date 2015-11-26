Некоммерческие организации Приморья вновь могут претендовать на федеральное финансирование

Свои инициативы объединения могут подать до 25 ноября 2019 года

Администрация Приморского края. Фото: Игорь Новиков

Прием заявок на конкурс президентских грантов от НКО, претендующих на финансирование с 1 марта 2020 года, продолжается в Приморье. Свои инициативы объединения могут подать до 25 ноября 2019 года на сайте фонда, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.



Как отмечают организаторы, такой конкурс пройдет впервые за все время существования системы грантовой поддержки некоммерческих организаций: каждый год с 2007 по 2018 годы сначала издавалось специальное распоряжение Президента Российской Федерации, потом объявлялись конкурсы – и в лучшем случае к середине календарного года победителям выделялись первые средства.

Теперь же в 2020 году гранты президента Российской Федерации будут распределены уже в феврале и июне, а с 2021 года решение о предоставлении первых грантов текущего года планируется принимать в январе.

По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, открываются беспрецедентные возможности для всех представителей гражданского общества.

"Тем, кому в только что завершившемся конкурсе для победы не хватило немного баллов, не нужно долго ждать – можно прямо сегодня приступать к проработке своих инициатив. Два параллельных гранта у одной организации – это редкость, а больше двух действующих грантов в “одни руки” мы не даем. Так что у некоммерческих организаций, не получивших поддержку или вообще не участвовавших в наших конкурсах, хорошие шансы. Главное – спланировать время: изучить методические материалы, пройти наш онлайн-курс по социальному проектированию (18+) и не оставлять подготовку и подачу заявки на последние дни", – отмечают организаторы.

Проекты принимаются по нескольким направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья, поддержка семьи, молодежных проектов и проектов в области науки, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод граждан, окружающей среды, укрепление межнационального согласия, выявление и поддержка молодых талантов и другие.

По словам заместителя директора департамента внутренней политики Приморья Ольги Ивченко, по итогам второго конкурса некоммерческие организации показали хороший результат как для Дальнего Востока, так и для края. 26 из 79 поданных приморцами инициатив по различным направлениям поддержали на федеральном уровне. На свои проекты, по итогам конкурса, некоммерческие организации привлекли более 57 млн рублей.

"Это стало возможным благодаря совместной работе с ресурсными центрами, администрацией края – вместе мы прошли большой путь, а инициативы смогли получить высокую оценку экспертов фонда", – отмечает она.

Напомним, получить консультационную поддержку при оформлении документов на конкурс приморские НКО могут в ресурсных центрах в рамках краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края": в Некоммерческом фонде поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" (Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус А, 11 этаж, 8 (914) 971-53-89) и в центре "Развитие" (Владивосток, улица Нерчинская, 40, 8 (423) 243-20-39).

Более подробно ознакомиться с правилами участия в конкурсе можно здесь.