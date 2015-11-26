1,2 млн рублей растрачено при строительстве объектов Минобороны во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями

Тематическое изображение. Фото: Вероника Рыбальченко, ИА MagadanMedia

При проверке строительства корпусов филиала Нахимовского военного училища во Владивостоке было обнаружено, что некоторые объекты – два спальных корпуса и столовая – не построены до конца, однако выделенные на них деньги (свыше 1 млн 280 тысяч рублей) освоены. В отношении военных чиновников, нарушивших закон, заведено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Военную прокуратуру Тихоокеанского флота.

Военные чиновники, задействованные в строительстве корпусов филиала Нахимовского училища Минобороны России во Владивостоке, стали фигурантами уголовного дела. Проверка надзорного органа показала, что должностные лица филиала ФКП "Управление заказчика капитального строительства Минобороны России" подписали акты о приемке фактически невыполненных и выполненных в меньших объемах работ по строительству двух спальных корпусов и столовой филиала ФГКОУ "Нахимовское военно-морское училище Минобороны России".

Из-за незаконных действий военных чиновников государству причинён материальный ущерб на сумму свыше 1 млн 280 тысяч рублей.

Результатами проверки военная прокуратура поделилась с военными следственными органами, чтобы те решили вопрос об уголовном преследовании. В отношении военных чиновников заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).