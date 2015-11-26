Дальневосточная электронная таможня начнет работать в 2020 году

Дальневосточная электронная таможня будет создана уже в следующем году. Об этом, а также о том, как цифровые технологии помогают сделать работу таможенников более прозрачной и оперативной, на пресс-конференции, посвященной Дню таможенника РФ, рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин, сообщает ИА PrimaMedia.
Электронное декларирование уже сегодня повсеместно применяется в Дальневосточном таможенном управлении, позволяя осуществлять удаленный выпуск – то есть, оформлять груз независимо от его местонахождения. Так оформляется 88% деклараций на товары и транзитные грузы. В Дальневосточной электронной таможне будут сконцентрированы все декларации на товары, перемещаемые по суше и по воздуху, а в Центре электронного декларирования Владивостокской таможни — декларации на товары, перемещаемые морским транспортом. В настоящее время таможенные органы ДВТУ в автоматическом режиме регистрируют 85 % экспортных и 40% импортных деклараций на товары. За 9 месяцев 2019 года 5725 пассажирских таможенных деклараций было оформлено в электронном виде через Интернет. Это более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2018 года.
Отвечая на вопрос, актуальна ли сегодня фраза "Аристарх, договорись с таможней!" из легендарного фильма "Белое солнце пустыни", начальник ДВТУ подробно рассказал, какие шаги предпринимаются для того чтобы сделать работу сотрудников таможни максимально прозрачной и одновременно защитить их от угроз контрабандистов.
Проблему для таможенников представляют схемы ввоза товаров для продажи без декларирования, укоренившиеся с начала 90-х годов, периода расцвета "челночного" бизнеса. "Помогаи" и по сей день существуют как явление, завозя товары без сертификатов качества якобы для личного пользования – а на самом деле для торговли на рынке. По словам Юрия Ладыгина, убытки государства при этом исчисляются миллиардами рублей. Если нарушение таможенного законодательства удается доказать, товар изымают и, как правило, уничтожают. Так называемые "магазины конфиската" — не более чем рекламная уловка. Российская таможня уже несколько лет не занимается реализацией конфискованных товаров.
Контрабанда – еще одна давняя проблема, которую решают таможенники. Так, пресс-служба Находкинской таможни регулярно сообщает о фактах обнаружения на российских судах спрятанного контрабандного алкоголя, ввозимого для продажи на черном рынке. Однако осуществить такую контрабандную операцию, как в еще одном знаменитом анимационном фильме "Приключения капитана Врунгеля", сейчас практически невозможно. Напомним: матрос Фукс, нанятый гангстерами, пытался провезти в футляре от контрабаса редкий предмет искусства – музейную статую Венеры.
таможенный брокер
Автор фото: ИА PrimaMedia
Сейчас много товаров проходит через рентген, который все просвечивает, это называется мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. То есть, машина с рентеном ездит по порту. Поэтому что-то спрятать нынче в футляре из-под контрабаса очень сложно. И повлиять на этот рентген практически невозможно, так как он срабатывает в автоматическом режиме, то есть и человеческий фактор практически сведен к нулю.
Справка. Дата 25 октября стала профессиональным праздником российских таможенников в 1995 году. Именно в этот день четырьмя годами ранее, в 1991 году, тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о создании Государственного таможенного комитета РСФСР (ныне Федеральная таможенная служба). С этого времени открылась новая страница в истории российской таможни.
Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.
начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ)
Автор фото: ИА PrimaMedia
В таможне есть специальное подразделение - служба противодействия коррупции. В ее функции входит не только выявление случаев коррупционного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с сотрудниками таможни, но и защита наших сотрудников от посягательств. Могу сказать, что в последнее время сами сотрудники стали сообщать о попытках предложить им взятку. Противодействие коррупции в таможне носит системный характер: со временем остается все меньше возможностей для коррупционных схем. На это направлено, например, разделение процессов подачи декларации и фактического таможенного контроля, а также автоматизация распределения деклараций по сотрудникам таможни. Программный модуль этой операции будет существенно обновлен к началу 2020 года. Машина сама распределяет декларации, "запоминая" производительность разных сотрудников, а сотрудники не могут сообщить участникам ВЭД, какая именно декларация к кому попала – у них нет времени на звонки. К тому же теперь декларантам не нужно приносить в таможню огромную стопку сопутствующих документов – машина сама запрашивает их у различных ведомств, которых более 30. Тут уже не угадаешь, кому предложить взятку. Чтобы минимизировать коррупцию при досмотрах, применяются видеорегистраторы, их носят сотрудники, или камеры видеонаблюдения.