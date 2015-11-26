Дальневосточная электронная таможня начнет работать в 2020 году

Цифровизация таможенных операций помогает экономить время и минимизировать коррупцию

Зона таможенного контроля. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточная электронная таможня будет создана уже в следующем году. Об этом, а также о том, как цифровые технологии помогают сделать работу таможенников более прозрачной и оперативной, на пресс-конференции, посвященной Дню таможенника РФ, рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин, сообщает ИА PrimaMedia.

Электронное декларирование уже сегодня повсеместно применяется в Дальневосточном таможенном управлении, позволяя осуществлять удаленный выпуск – то есть, оформлять груз независимо от его местонахождения. Так оформляется 88% деклараций на товары и транзитные грузы. В Дальневосточной электронной таможне будут сконцентрированы все декларации на товары, перемещаемые по суше и по воздуху, а в Центре электронного декларирования Владивостокской таможни — декларации на товары, перемещаемые морским транспортом. В настоящее время таможенные органы ДВТУ в автоматическом режиме регистрируют 85 % экспортных и 40% импортных деклараций на товары. За 9 месяцев 2019 года 5725 пассажирских таможенных деклараций было оформлено в электронном виде через Интернет. Это более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2018 года.

Таможня в аэропорту Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Таможня в аэропорту Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Отвечая на вопрос, актуальна ли сегодня фраза "Аристарх, договорись с таможней!" из легендарного фильма "Белое солнце пустыни", начальник ДВТУ подробно рассказал, какие шаги предпринимаются для того чтобы сделать работу сотрудников таможни максимально прозрачной и одновременно защитить их от угроз контрабандистов.

Проблему для таможенников представляют схемы ввоза товаров для продажи без декларирования, укоренившиеся с начала 90-х годов, периода расцвета "челночного" бизнеса. "Помогаи" и по сей день существуют как явление, завозя товары без сертификатов качества якобы для личного пользования – а на самом деле для торговли на рынке. По словам Юрия Ладыгина, убытки государства при этом исчисляются миллиардами рублей. Если нарушение таможенного законодательства удается доказать, товар изымают и, как правило, уничтожают. Так называемые "магазины конфиската" — не более чем рекламная уловка. Российская таможня уже несколько лет не занимается реализацией конфискованных товаров.

Контрабанда – еще одна давняя проблема, которую решают таможенники. Так, пресс-служба Находкинской таможни регулярно сообщает о фактах обнаружения на российских судах спрятанного контрабандного алкоголя, ввозимого для продажи на черном рынке. Однако осуществить такую контрабандную операцию, как в еще одном знаменитом анимационном фильме "Приключения капитана Врунгеля", сейчас практически невозможно. Напомним: матрос Фукс, нанятый гангстерами, пытался провезти в футляре от контрабаса редкий предмет искусства – музейную статую Венеры.

Справка. Дата 25 октября стала профессиональным праздником российских таможенников в 1995 году. Именно в этот день четырьмя годами ранее, в 1991 году, тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о создании Государственного таможенного комитета РСФСР (ныне Федеральная таможенная служба). С этого времени открылась новая страница в истории российской таможни.

Таможня в аэропорту Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Таможня в аэропорту Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



