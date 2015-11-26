"Все при себе": видео "горячей" блондинки с откровенным содержанием набирает популярность

На сегодняшний день отметка с подписчиками добралась до четверти миллиона

"Все при себе": видео красивой блондинки с "горячим" содержанием набирает популярность. Фото: аккаунт в социальной сети Instagram koretskaya_sv

Популярная блогерша из Владивостока взорвала интернет горячим видео, которое она выставила на своей Instagram странички. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на личную страницу девушки.

Корецкая Светлана поделилась со своей аудиторией горячим видео, на котором полуобнаженная девушка танцует в "змеином" боди.

Также девушка оставила подпись: "А вы за красивые ягодицы?". Менее чем за 2 часа ролик посмотрели уже более 15 тысяч человек.

Видео приносит Светлане большую популярность. Аудитория обожает Светлану и всегда поддерживает ее добрым словом.

Ты шикарна! Умница.

Вы прекрасна!

Прелесть!