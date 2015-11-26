На популярной трассе произошло жесткое ДТП с участием чёрного седана

Виновник не уступил дорогу там, где был обязан это сделать
Происшествия 11:22
Стоп-кадр из видео с Toyota Vitz. Фото: dpskontrol125rus

Во Владивостоке на популярной трассе произошло жесткое ДТП с участием чёрного седана. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.

Со слов очевидца, ДТП произошло на улице Светланской 109. Водитель Toyota Vitz не уступил дорогу автомобилю, который был на главной, и совершил аварию.

Пострадавших нет. У виновника закончился полис ОСАГО, ждут сотрудников ГИБДД.

Пользователи полностью поддержали пострадавшего.

Господи, вот, правда, ездить купили, а мозги нет.

Мистер, вам нужно кое-что освежить в своей голове и отложить руль на долгое время.

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Тэги: дорожно-транспортное происшествие (ДТП) автовладельцы

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