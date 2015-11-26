При поддержке МСП Банка и Примсоцбанка безопасность на дорогах ЕАО выросла на 70%

Банк предоставил кредит в размере 115 млн рублей сроком на 4 года по ставке 6,5% годовых

Радар. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

МСП Банк в 2018 году выступил гарантом при финансировании проекта по размещению на дорогах Еврейской автономной области технологического комплекса безопасности дорожного движения компании "Безопасные дороги ЕАО". На дорогах региона были размещены 12 передвижных радарных комплексов, 21 стационарная камера, весогабаритный автоматический комплекс и четыре стационарных комплекса на перекрестках.

Кредит на реализацию данного проекта компании "Безопасные дороги ЕАО" в размере 115 млн рублей сроком на 4 года по ставке 6,5% годовых предоставил Примсоцбанк — в рамках программы Минэкономразвития России. МСП Банк в рамках Национальной гарантийной системы выступил гарантом исполнения субъектом МСП своих кредитных обязательств и выдал гарантию в размере 71,25 млн рублей.

"Благодаря гарантийным инструментам МСП Банка наш клиент смог получить кредит, не смотря на недостаточность залоговых средств для обеспечения кредита, — отмечает начальник операционного офиса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в Хабаровске Павел Величко. — У предпринимателей зачастую недостаточно собственного имущества для предоставления банку в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору. Процедура получения поручительства не занимает много времени, не требует сбора большого пакета документов и является отличной альтернативой залогу".

В 2019 году согласно статистике, размещенной на официальном сайте ГИБДД РФ, Еврейская автономная область за первое полугодие 2019 года вышла на второе место среди 85 регионов России по динамике снижения смертности на дорогах. Так, смертность на дорогах ЕАО снизилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительную роль в этом сыграл технологический комплекс, внедренный компанией "Безопасные дороги ЕАО". Проект реализуется в формате концессионного соглашения с правительством ЕАО и не требует вложений из регионального бюджета. Кроме того, благодаря внедрению подобного высокотехнологичного комплекса в области появились 35 новых рабочих мест.