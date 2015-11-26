Делегация индийских металлургических компаний едет во Владивосток

Возглавит бизнес-миссию министр нефти, природного газа и стали Республики Индия Дхармендра Прадхан

Бизнес. Фото: ИА PrimaMedia

Бизнес-миссия индийских компаний во главе с министром нефти, природного газа и стали Республики Индия Дхармендрой Прадханом при содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) посетит Владивосток. В состав бизнес-миссии вошли чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в России Бала Венкатеш Варма, представители компаний JSW Steel, Tata Steel, Coal India Limited, Steel Authority of India Limited, Oil and Natural Gas Corporation, Bharat Petrleum, Indian Oil Corporation, Engineers India Limited, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе

"В рамках визита во Владивосток планируется визит расширенной делегации металлургических индийских компаний во главе с министром нефти, природного газа и стали Дхармендрой Прадханом. Этот визит является продолжением целой серии мероприятий, которые прошли после Восточного экономического форума и стали результатом договоренности президента РФ Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди. Напомню, что на полях ВЭФ-2019 в присутствии глав государств было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между нашим Агентством и индийском компанией Сoal India Limited. Это стало важным шагом для привлечения индийских инвестиций на Дальний Восток", — отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Как заметил Леонид Петухов, индийские металлургические компании будут встречаться с потенциальными российскими партнерами из угольного сектора. "Предполагается достаточно предметная дискуссия. Индийские коллеги со времени пятого ВЭФа смогли досконально ознакомиться с рядом уже реализующихся на Дальнем Востоке проектов. Поэтому сейчас будет обсуждаться запуск конкретных проектов с уточнением деталей их реализацией и логистической цепочкой. Мы рассчитываем, что по результату сессий и последующих деловых встреч мы сможем перевести обсуждаемые проекты в активную фазу, сформировав конкретный план-график по работе по ним с конкретными партнерами из Индии", — заметил он.

23 октября в Дальневосточном федеральном университете (корпус А, 9 этаж) пройдёт специальная сессия "Российско-индийские угольные проекты-основа долгосрочного развития". С российской стороны в мероприятии примут участие первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, управляющий директор АНО АПИ Александр Волков, представители компаний "Мечел", "Долгучан", группы "Сибантрацит" и других компаний. В тот же день индийская бизнес-делегация посетит порт "Восточный" и проведёт на площадке ДВФУ переговоры с российскими компаниями в формате в2в.

"Мы хотим проговорить с российскими и индийскими компаниями структуризацию проектов. Индийским партнерам интересны, связанные с энергетическим углем, созданием транспортной инфраструктуры, добычей базовых (медь, вольфрам, цинк, олово, свинец) и редкоземельных металлов. Отмечу, что по результатам переговоров, прошедших в начале октября на площадке посольства Республики Индия в Москве, ряд российских компаний уже поставил тестовые образцы угля для изучения индийскими компаниями, что является первоначальной стадией подготовки и отправки тестовых партий и организации долгосрочных поставок угля в Индию с Дальнего Востока", — уточнил управляющий директор инвестиционного департамента АНО АПИ Александр Волков.

Отметим, что индийское направление является одним из главных для работы АНО АПИ. С начала года была проведена серия роуд-шоу и презентаций, раскрывающих возможности инвестирования в проекты на Дальнем Востоке. В июне в Мумбаи прошли мероприятия в рамках выездной сессии ВЭФа, а уже в августе прошел масштабный визит индийских бизнес-делегаций во Владивосток. С августа по середину октября ряд индийских компаний ездили осматривать угольные производства на Дальнем Востоке, в том числе в Южной Якутии.