Самые быстрые приморцы получили Суперкубки Фонда ВВН

Боролись участники в трех дистанциях и семи категориях
Спорт 13:51
Забег на Суперкубок Приморской Спартакиады. Фото: Фонд ВВН

Завершающий в 2019 году забег на Суперкубок Приморской Спартакиады прошел во Владивостоке на этих выходных. Побороться за звание самых быстрых собрались несколько сотен человек. Это уже десятый забег Приморской спартакиады в этом году. Лесозаводск, Находка, Кировский, Дальнегорск, Владивосток — победители и участники этих забегов собрались на Спортивной Набережной, чтобы разыграть Суперкубок, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Фонда ВВН.

Боролись участники в трех дистанциях и семи категориях. Дети, скандинавы и параспортсмены бежали по 1 км, ветераны — 3 км, а взрослые и юниоры — 6 км.

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В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:

Категория ДЕТИ 6-8 лет

Мальчики:

1 место — Дмитриев Коля, 2 место — Храмов Денис, 3 место — Яковлен Никита

Девочки:

1 место — Ригель Анна, 2 место — Виноградова Ксения, 3 место — Козлова Кира

Категория ДЕТИ 9-13 лет

Мальчики:

1 — Мосеев Матвей, 2 — Вячеслав Роман, 3 — Чигарев Ярослав

Девочки:

1 — Матвеечева Дарья, 2 — Фоменко Татьяна, 3 — Сидорук Екатерина

Категория ЮНИОРЫ 14-17 лет

Юноши:

1 место — Вячеслав Илья, 2 место — Сосна Артем, 3 место — Мочкасов Николай

Девушки:

1 место — Григорьева Полина, 2 место — Тропина Елена 3 место — Денисенко Алиса

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Категория ВЗРОСЛЫЕ 18+

Мужчины:

1 — Бушков Евгений, 2 — Зятина Иван, 3 — Вологдин Александр

Женщины:

1 — Фоменко Екатерина, 2 — Шишина Екатерина, 3 — Паршикова Виктория г. Дальнегорск

Категория ВЕТЕРАНЫ 50+

Мужчины:

1 место — Митин Владимир, 2 место — Москаленко Сергей, 3 место — Виноградов Сергей, 4 место — Божок Леонид

Женщины:

1 место — Кобзырева Ольга, 2 место — Петрова Вера

Категория ПАРАСПОРТСМЕНЫ:

1 место — Кулинский Никита, 2 место — Ткач Данил, 3 место — Бабаев Кирилл, 4 место — Калашников Степан

Категория СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

1 — Лепина Ирина Борисовна, 2 — Назаренко Елена Яковлевна, 3— Суханова Татьяна Юрьевна

Все победители получили заслуженные медали и призы, а победители — Суперкубки и денежные сертификаты. Общий призовой фонд Забега составил 100 тысяч рублей.

По словам автора и руководителя программ социальной поддержки населения "Приморью — достойную жизнь" Владимира Николаева, спорт — неотъемлемая часть жизни здорового и активного поколения.

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"Уже в десятый раз в этом году мы проводим забег, и я вижу, что пришли и наши постоянные участники, и новые спортсмены — это очень радует. Спортивные выходные — это не только физическое, но и духовное здоровье. Мы стараемся зайти с нашими программами в каждый город края, чтобы приобщить к спорту как можно больше детей. Всегда поддерживаем спортивные клубы, городские и краевые турниры от гимнастики до тайского бокса. Быть в спорте — это важно!" — отметил Владимир Николаев.

Специально для участников забега Фонд ВВН организовал полевую кухню с горячим чаем, приморской ухой и вкусным пловом от постоянных партнеров — ресторана азербайджанской кухни Zeytun.

Напомним, Приморская спартакиада проводится уже третий год в рамках программы Владимира Николаева "Спртивное Приморье". Забеги, турниры по игровым, боевым видам спорта вовлекают более ста тысяч человек ежегодно. По словам организаторов, несмотря на то, что сезон Спартакиады -2019 закрыт, уже идет подготовка к Зимнему кубку по бегу.

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Тэги: марафон

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