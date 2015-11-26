Самые быстрые приморцы получили Суперкубки Фонда ВВН

Завершающий в 2019 году забег на Суперкубок Приморской Спартакиады прошел во Владивостоке на этих выходных. Побороться за звание самых быстрых собрались несколько сотен человек. Это уже десятый забег Приморской спартакиады в этом году. Лесозаводск, Находка, Кировский, Дальнегорск, Владивосток — победители и участники этих забегов собрались на Спортивной Набережной, чтобы разыграть Суперкубок, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Фонда ВВН.
Боролись участники в трех дистанциях и семи категориях. Дети, скандинавы и параспортсмены бежали по 1 км, ветераны — 3 км, а взрослые и юниоры — 6 км.
В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:
Категория ДЕТИ 6-8 лет
Мальчики:
1 место — Дмитриев Коля, 2 место — Храмов Денис, 3 место — Яковлен Никита
Девочки:
1 место — Ригель Анна, 2 место — Виноградова Ксения, 3 место — Козлова Кира
Категория ДЕТИ 9-13 лет
Мальчики:
1 — Мосеев Матвей, 2 — Вячеслав Роман, 3 — Чигарев Ярослав
Девочки:
1 — Матвеечева Дарья, 2 — Фоменко Татьяна, 3 — Сидорук Екатерина
Категория ЮНИОРЫ 14-17 лет
Юноши:
1 место — Вячеслав Илья, 2 место — Сосна Артем, 3 место — Мочкасов Николай
Девушки:
1 место — Григорьева Полина, 2 место — Тропина Елена 3 место — Денисенко Алиса
Категория ВЗРОСЛЫЕ 18+
Мужчины:
1 — Бушков Евгений, 2 — Зятина Иван, 3 — Вологдин Александр
Женщины:
1 — Фоменко Екатерина, 2 — Шишина Екатерина, 3 — Паршикова Виктория г. Дальнегорск
Категория ВЕТЕРАНЫ 50+
Мужчины:
1 место — Митин Владимир, 2 место — Москаленко Сергей, 3 место — Виноградов Сергей, 4 место — Божок Леонид
Женщины:
1 место — Кобзырева Ольга, 2 место — Петрова Вера
Категория ПАРАСПОРТСМЕНЫ:
1 место — Кулинский Никита, 2 место — Ткач Данил, 3 место — Бабаев Кирилл, 4 место — Калашников Степан
Категория СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
1 — Лепина Ирина Борисовна, 2 — Назаренко Елена Яковлевна, 3— Суханова Татьяна Юрьевна
Все победители получили заслуженные медали и призы, а победители — Суперкубки и денежные сертификаты. Общий призовой фонд Забега составил 100 тысяч рублей.
По словам автора и руководителя программ социальной поддержки населения "Приморью — достойную жизнь" Владимира Николаева, спорт — неотъемлемая часть жизни здорового и активного поколения.
"Уже в десятый раз в этом году мы проводим забег, и я вижу, что пришли и наши постоянные участники, и новые спортсмены — это очень радует. Спортивные выходные — это не только физическое, но и духовное здоровье. Мы стараемся зайти с нашими программами в каждый город края, чтобы приобщить к спорту как можно больше детей. Всегда поддерживаем спортивные клубы, городские и краевые турниры от гимнастики до тайского бокса. Быть в спорте — это важно!" — отметил Владимир Николаев.
Специально для участников забега Фонд ВВН организовал полевую кухню с горячим чаем, приморской ухой и вкусным пловом от постоянных партнеров — ресторана азербайджанской кухни Zeytun.
Напомним, Приморская спартакиада проводится уже третий год в рамках программы Владимира Николаева "Спртивное Приморье". Забеги, турниры по игровым, боевым видам спорта вовлекают более ста тысяч человек ежегодно. По словам организаторов, несмотря на то, что сезон Спартакиады -2019 закрыт, уже идет подготовка к Зимнему кубку по бегу.