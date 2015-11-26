Бесплатный обучающий семинар "Финансовые инструменты" пройдет во Владивостоке

Предпринимателям расскажут, как привлечь инвестиции в бизнес или получить льготное финансирование

Семинар. Фото: предоставлено организаторами

Бесплатный обучающий семинар "Финансовые инструменты" (18+) пройдет 18 ноября во Владивостоке. Организаторы мероприятия – Солид Банк, Финансовый Дом "Солид" и Центр развития предпринимательства – приглашают руководителей и собственников бизнеса, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Привлечение инвестиций в собственный бизнес, финансирование на приемлемых условиях становится для организации актуальным вопросом в стадии активного развития и роста. На начальных этапах предприниматели, как правило, обходятся собственными средствами и средствами из оборота, но затем, для реализации крупных проектов, активного масштабирования бизнеса, модернизации и т.д. необходима внешняя поддержка.

Вариантов внешнего финансирования не так много, но выбрать из них наиболее подходящий даже опытным предпринимателям бывает затруднительно.

Солид Банк совместно с Центром развития Предпринимательства и компаниями Финансового Дома "Солид", в структуру которого входит банк, проведут обучающий семинар на тему эффективного привлечения инвестиций и оптимального финансирования вашего бизнеса. Спикеры, опытные практики финансового рынка расскажут об инвестиционных решениях для бизнеса и практиках их расширения, о брокерском обслуживании, о том, как начать выпуск собственных облигаций и , конечно, о классических банковских инструментах финансирования по льготным ставкам.

На семинаре будут рассмотрены реальные работающие кейсы компаний Финансового Дома "Солид" и дорожная карта их реализации.

Семинар состоится:

18 ноября

С 14.30 до 17.30

По адресу:

г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, каб. 813

(МКУ "Центр развития предпринимательства")

Необходима предварительная регистрация.

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно:

На сайте ЦРП: http://crpvl.ru/meropriyatiya/seminar-finansovye-instrumenty-privlechenie-investiciy-v-sobstvennyy-biznes

И на сайте Солид Банка:https://solidbank.ru/for-business/events/seminars/