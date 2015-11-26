Приморцы могут стать наблюдателями и лично контролировать создание объектов по нацпроектам

Новый механизм вовлечения общественности в работу по реализации национальных проектов запускают уже в текущем году

Детская площадка. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Решить стратегические задачи, которые определил своим указом президент России Владимир Путин, властям Приморья помогут жители края. Новый механизм вовлечения общественности в работу по реализации национальных проектов запускают уже в текущем году в рамках госпрограммы "Информационное общество", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте информационной политики, предварительные результаты опроса приморцев по теме реализации в регионе национальных проектов показали: люди уже видят первые результаты большой работы в этом направлении.

"Около трети всех опрошенных знают о реализации в Приморье проектов по благоустройству общественных пространств, строительству детских садов, школ, домов культуры, ремонту медицинский учреждений, ремонту и реконструкции дорог, созданию новых условий поддержки бизнеса. При этом 65% участников опроса уверены в том, что реализация национальных проектов повлияет на улучшение условий их жизни", – отметили и.о. директора департамента Елена Бурмистрова.

Более половины участников опроса, 55%, выразили готовность стать общественными наблюдателями за ходом реализации нацпроектов. Вовлечение людей в эту работу, по мнению и.о. директора департамента проектного управления Приморского края Николая Стецко, позволит повысить эффективность и прозрачность работы органов власти.

"Национальные проекты – приоритет для региональных и муниципальных органов власти. Важно, чтобы эта работа была максимально эффективной и задачи повышения благосостояния граждан, доступности и качества образования, здравоохранения, поддержка семьи были выполнены не для отчета. Мы предлагаем приморцам внести свой вклад в развитие края, следить за работой подрядчиков на местах и давать представителям власти обратную связь о ходе работ", – обозначил он.

Как отметила руководитель департамента информационной политики, использование нового механизма – это и еще один способ рассказать как можно большему числу людей о том, что такое нацпроекты и для чего они нужны.

"Полагаем, что внедрение института общественных наблюдателей позволит повысить информированность приморцев о проводимой в регионе масштабной работе. Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Необходимо, чтобы люди не просто где-то что-то слышали, но сами были причастны к деятельности по созданию комфортных условий для жизни в крае", – подчеркнула Елена Бурмистрова.

Предполагается, что в каждом из муниципальных образований Приморья будут набраны от трех до пяти общественных наблюдателей, лидеров общественного мнения, которые помимо мониторинга за ходом реализации национальных проектов в своих населенных пунктах смогут присутствовать на рабочих совещаниях на муниципальном и краевом уровнях – вносить предложения, давать оценку мероприятиям. В этом году проект запускается в пилотном режиме – тем кандидатам, которых отберет специальная комиссия, предстоит принять участие в приемке ряда объектов.

"Год уже подходит к концу, работы на большинстве объектов завершаются, поэтому пока предложим наблюдателям принять участие в их приемке. Мы специально выбирали те региональные проекты, результаты которых можно “потрогать руками” уже в этом году", – добавил Николай Стецко.

В числе таких проектов – школа в селе Подъяпольское Шкотовского района, детские сады во Владивостоке, Надеждинском и Партизанском районе, фельдшерско-акушерские пункты, центры амбулаторной онкологической помощи в Арсеньеве, Находке, Лесозаводске, Владивостоке, спортивные площадки и хоккейные коробки по краю и другие.

Отбор кандидатур в наблюдатели будет проводиться до 31 октября. Чтобы заявить о себе, необходимо заполнить анкету, указав ФИО, род деятельности, возраст, опыт участия в социальных проектах, муниципалитет проживания, район (если кандидат из Владивостока), контактные данные и конкретные региональные проекты, интересные для наблюдения.