В Приморье начались проверки предпринимателей на отсутствие онлайн-касс

Предприниматели думают, как избежать наказания и в то же время сэкономить на установке – способ есть

Онлайн-касса. Фото: МТС Банк

В Приморском крае продолжаются налоговые рейды по торговым точкам, сообщают предприниматели. Служба проверяет наличие не только онлайн-касс, но и их применение в соответствии с требованиями закона №54-ФЗ "О применении ККТ". Особое внимание к налогоплательщикам, которые обязаны с 1 июля 2019 применять онлайн-кассу, но до сих пор не приобрели и не зарегистрировали ее, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно статье 14.5 КоАП РФ за нарушение предусмотрены серьезные штрафы, до 100% от суммы расчетов, осуществленных без применения новой кассовой техники. При неоднократных нарушениях субъект предпринимательства и вовсе может прекратить свою деятельность на срок до двух лет.

Многие представители малого бизнеса надеялись избежать такой участи, но проверки у соседей заставили их пересмотреть свою точку зрения и заняться выбором онлайн-кассы.

Спрос на умные терминалы сохранился даже после вступления в силу закона №54-ФЗ – порядка 22% клиентов-предпринимателей Приморья оформили заявку на онлайн-кассу в августе-сентябре 2019 года, а в первые дни октября онлайн-устройства получили порядка 7%, сообщили агентству в Дальневосточном филиале МТС Банка.

Также стартапам и молодому бизнесу, который только открылся и остается "чувствительным" к дополнительным расходам можно поискать специальные предложения.Например, при оформлении анкеты на открытие расчётного счета МТС Банк предоставляет онлайн-кассу "под ключ" почти бесплатно – за 1 рубль. Получается, что за эту сумму предприниматель приобретает современный настроенный смарт-терминал в комплекте с фискальным накопителем, договором с оператором фискальных данных, регистрацию кассы в ФНС, специальную SIM-карту для онлайн-касс, а также бесплатный инструктаж по работе с устройством.

Таким образом установить МТС Кассу за 1 рубль представители малого бизнеса Приморья смогут до конца 2019 года. Заявку на открытие счета и документы можно отправить на сайте банка, сообщили представитель банка.

Онлайн-касса позволяет не только избежать штрафов, но и автоматизировать работу, упростить процесс учета товаров и контроля персонала, запускать программы лояльности, вести аналитику по более чем 40 отчетам: следить за количеством товара в магазине, динамикой продаж и выручки, видеть рейтинг ликвидности товаров и так далее.

По информации ФНС России по Приморскому краю по данным на конец II кварталана территории региона более 12 тыс. налогоплательщиков используют онлайн-кассы, из них более 7 тыс. перешли на новое оборудование в рамках третьего этапа реформы.

Справочно:

ПАО "МТС-Банк" – универсальный банк, входящий в ТОП-50 коммерческих банков России. Генеральная лицензия № 2268 от 17.12.2014 года. Акция "МТС Касса за 1 рубль" действует до 31 декабря 2019 года включительно, с информацией об организаторе, ее полными условиями и правилами проведения, количеством товаров, сроках и месте их получения можно ознакомиться на сайте банка. Предложение не является публичной офертой.